洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本月15日起，洛阳可实现医保“一站式”即时结算
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-02 08:34
分享到：

　　看病住院，出院结算，复印病历，回家报销……这基本是群众看病报销的流程了。昨日，记者从市社保局获悉，这个固定流程将“瘦身”，从6月15日起看病报销在医院出院结算时即可完成，也就是实现“一站式”即时结算。

　　政策背景：大病报销、异地报销有点麻烦

　　通常情况下，居民或者职工的基本医保均可在医保定点机构实现即时报销，一些高额医疗费用则有大病保险给予二次报销，困难群众还有大病补充医疗保险予以保障，但是这些都需要提供相应的报销材料到保险经办机构、社保大厅进行办理。此外，各县(市)来洛阳市区就医的居民也无法完全实现即时报销，部分需要返回社保经办地办理，给参保人员带来不必要的麻烦。

　　从6月15日开始推行的“一站式”即时结算服务(以下简称“一站式”服务)将彻底改变这一现状，让参保居民少跑路。

　　服务对象：全市参保居民

　　根据统一部署，“一站式”服务是在全省范围内展开的服务。就我市来说，主要服务对象为全体参加城乡居民医保人口。

　　据市社保局有关负责人介绍，“一站式”服务通过实施基本医保经办机构、大病保险承办机构和民政医疗救助经办机构信息系统对接，优化流程、简化手续，建立“一站式”服务工作机制。

　　全省各级定点医疗机构将设置“一站式”服务窗口，由基本医保经办机构、大病保险承办机构、民政医疗救助经办机构提供结算服务。

　　操作方法：出院结算即时报销

　　“一站式”服务是指参保居民在入院治疗后，出院时无须再复印病历、垫付资金等，在出院结算窗口支付个人自付费用部分即可，实现即时报销。

　　其余补偿资金全部由定点医疗机构先行垫付，然后由医保协议的商业保险机构按照合同规定，次月支付定点医疗机构垫付的医疗费用。参保人员不用再携带住院发票、病历等报销材料，来往于医疗机构和商保公司之间。

　　这意味着，无论是需要大病报销、大病补充医疗报销的居民，还是从各县(市)到洛阳市区异地就医的居民，都无须为报销二次奔波，在医院结算窗口即可“一站式”办理。

　　相关链接

　　了解两项保险知识

　　大病保险：就城镇居民基本医疗保险而言，其重点保障的就是参保居民的住院医疗、35种门诊大病医疗(特殊疾病门诊)、计划生育医疗和普通门诊医疗支出。重点对高额医疗费用给予补偿，是进一步提高参保居民的医疗保障水平的一种加强型保障。参考我省经济发展水平和大病保险资金承受能力，大病保险年度最高支付限额确定为40万元。

　　困难群众大病补充医疗保险：从今年起全省全面建立覆盖所有困难群众的大病补充医疗保险制度，三类困难人群大病补充医保报销不封顶。分别是具有我省户口，参加城乡居民基本医疗保险，且符合下列条件之一的三类人群：建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 范广卿）
[ 责任编辑：马佳佳]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
 
 
新闻排行
  • 厉害了！洛阳一天两登《人民日报》
  • 洛阳城市轨道交通一期将获3亿美元贷款
  • 新区兴洛湖有望年底蓄水
  • 6月，洛阳将增开9趟双休日临客
  • 南环路与龙门大道互通立交月底竣工 南...
  • 【我为中原出彩做贡献】高雅：“钢”...
  • 洛阳电网2017年6月份停电公示（二）
  • 明年起洛阳教师资格考试一年两次
  • 部队直招士官报名今日开始 高校毕业生...
  • 香港回归20年变与不变
    		•
    百姓呼声
    关于新310国道的收费问题 市交通局回复
    洛阳户口在三门峡考的驾照，如何迁回洛阳
    精彩图片
    高空“舞者”
    洛阳建设者端午假期忙施工
    文峰塔：一位“老人”...
    洛阳“摔跤女孩”：用...
    精彩热帖

    街拍儿童庆六一

    父子忙麦收

    神奇的汽车轮胎

    苹果模特帮队在隋唐
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605