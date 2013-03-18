本月15日起，洛阳可实现医保“一站式”即时结算

看病住院，出院结算，复印病历，回家报销……这基本是群众看病报销的流程了。昨日，记者从市社保局获悉，这个固定流程将“瘦身”，从6月15日起看病报销在医院出院结算时即可完成，也就是实现“一站式”即时结算。

政策背景：大病报销、异地报销有点麻烦

通常情况下，居民或者职工的基本医保均可在医保定点机构实现即时报销，一些高额医疗费用则有大病保险给予二次报销，困难群众还有大病补充医疗保险予以保障，但是这些都需要提供相应的报销材料到保险经办机构、社保大厅进行办理。此外，各县(市)来洛阳市区就医的居民也无法完全实现即时报销，部分需要返回社保经办地办理，给参保人员带来不必要的麻烦。

从6月15日开始推行的“一站式”即时结算服务(以下简称“一站式”服务)将彻底改变这一现状，让参保居民少跑路。

服务对象：全市参保居民

根据统一部署，“一站式”服务是在全省范围内展开的服务。就我市来说，主要服务对象为全体参加城乡居民医保人口。

据市社保局有关负责人介绍，“一站式”服务通过实施基本医保经办机构、大病保险承办机构和民政医疗救助经办机构信息系统对接，优化流程、简化手续，建立“一站式”服务工作机制。

全省各级定点医疗机构将设置“一站式”服务窗口，由基本医保经办机构、大病保险承办机构、民政医疗救助经办机构提供结算服务。

操作方法：出院结算即时报销

“一站式”服务是指参保居民在入院治疗后，出院时无须再复印病历、垫付资金等，在出院结算窗口支付个人自付费用部分即可，实现即时报销。

其余补偿资金全部由定点医疗机构先行垫付，然后由医保协议的商业保险机构按照合同规定，次月支付定点医疗机构垫付的医疗费用。参保人员不用再携带住院发票、病历等报销材料，来往于医疗机构和商保公司之间。

这意味着，无论是需要大病报销、大病补充医疗报销的居民，还是从各县(市)到洛阳市区异地就医的居民，都无须为报销二次奔波，在医院结算窗口即可“一站式”办理。

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了解两项保险知识

大病保险：就城镇居民基本医疗保险而言，其重点保障的就是参保居民的住院医疗、35种门诊大病医疗(特殊疾病门诊)、计划生育医疗和普通门诊医疗支出。重点对高额医疗费用给予补偿，是进一步提高参保居民的医疗保障水平的一种加强型保障。参考我省经济发展水平和大病保险资金承受能力，大病保险年度最高支付限额确定为40万元。

困难群众大病补充医疗保险：从今年起全省全面建立覆盖所有困难群众的大病补充医疗保险制度，三类困难人群大病补充医保报销不封顶。分别是具有我省户口，参加城乡居民基本医疗保险，且符合下列条件之一的三类人群：建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 范广卿）