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中外专家共议“一带一路”建设 认为其将惠及全人类
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 国际在线 2017-05-11 17:19
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　　5月10日，“一带一路”中外专家主题研讨会在京举行。金近摄

　　国际在线报道(记者易成晨)：5月10日，由中国国际广播电台指导、国际在线主办、盘古智库协办的“‘一带一路’建设：成就、机遇与前景”中外专家主题研讨会在北京举行。围绕“一带一路”取得的成就、面临的挑战和机遇，与沿线国家相关构想的对接等话题，王义桅、贺文萍、查道炯、庞中英等国内顶尖的“一带一路”和国际问题研究专家，来自尼泊尔、法国、意大利、埃及、印度、柬埔寨、俄罗斯、英国的外交官、学者、资深媒体人士等齐聚一堂，展开了精彩讨论。

　　中国国际广播电台副总编李萍在致辞。金近摄

　　盘古智库学术委员会名誉主任、中共中央对外联络部原副部长于洪君在发言。金近摄

　　盘古智库学术委员会名誉主任、中共中央对外联络部原副部长于洪君在发言中谈到，“一带一路”由习近平主席提出，由中国倡导，但它是世界性的，它的成果不仅要惠及中国，也要惠及到所有参与到这个伟大事业中来的各国人民，惠及整个人类社会。但实现“一带一路”不是一个短期行为，而要靠一代人、甚至要靠几代人去努力。他指出，在研究“一带一路”历史意义、时代价值的同时，也不要放松对它的风险研究，不要放松风险机制的建立。

　　司德法在发言。金近摄

　　尼泊尔驻华公使衔参赞哈利斯昌德拉?吉米雷说：“一带一路”倡议的内涵不仅包括基础设施建设、贸易往来、对外投资、人员交流，同时也是要在有关各方共同利益的基础上，促进和平与安全，推进可持续合作，最终提升人类的共同福祉。“我认为‘一带一路’倡议的实施将彰显各国的共同梦想，开启各国合作的新模式。”

　　对基础设施建设的需求是备受各方关注的议题，在这个领域内存在着惠及各方的增长潜力，法国驻华使馆投资参赞孟哲估计，所有的“一带一路”投资会达到41万亿美元。他认为，“一带一路”倡议向世人表明了中国持续开放的政策，向世人表明了中国在世界上发挥着越来越积极的作用。

　　三年多来，“一带一路”倡议取得了诸多成就，包括顶层设计的完善、强力支撑保障体系的建立、合作协议的签署等等。盘古智库高级研究员高扬表示，由此可见“一带一路”建设的核心理念越来越成为沿线国家和人民的共识，共建、共建、共享的基本原则也越来越被认同。

　　中国人民大学王义桅教授说，很多国家参加“一带一路”建设，分享中国的三大经验——改革开放、工业化和脱贫致富。他指出，发达国家的全球化更多是搞重新调整分配，而中国的全球化方案是抓生产，“首先蛋糕做大了，才能更好地促进全球化往前推进。一带一路是实体经济的全球化，是包容性的。”

　　柬埔寨中国问题评论员陈世龙细数了中柬合作的诸多成果，他认为“柬埔寨是‘一带一路’实实在在的受益者之一。”他说，中国是推进世界经济复苏和发展的动力，也是维护地区和世界政治稳定的重要因素，中国正发挥着促进经济全球化、便利化的作用，“一带一路”倡议有助于推进世界包容发展。

　　此次研讨会分为“‘一带一路’概念外延及建设成就”和“‘一带一路’建设：机遇与愿景”两部分，中外各9名专家分别做了主题发言。

　　中国国际广播电台副总编李萍在致辞中表示，促进“一带一路”沿线国家人民相互理解、相互合作，是一个任重而道远的工作，这需要中外媒体在内的多方共同努力。

　　国际在线副总裁高连忠、盘古智库理事长易鹏也在会上作了致辞。

　　标签：一带一路

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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