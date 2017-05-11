是谁，让习近平常思之念之

【学习进行时】1964年5月14日，焦裕禄因病逝世。多年来，习近平多次提到焦裕禄、赞扬焦裕禄。“魂飞万里，盼归来......思君夜夜，肝胆长如洗。”是什么样的原因，让他对这位从未谋面的县委书记念念不忘？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，与您共同缅怀焦裕禄，深刻理解总书记的焦裕禄情结。

5月3日，习近平到中国政法大学考察时说：“焦裕禄精神跨越时空，永远不会过时，我们要结合时代特点不断发扬光大。”

从一名初中生，到县委书记，再到中国最高领导人，前后50余年，习近平心中始终铭记着一个名字：焦裕禄。

半个世纪，沧海桑田，焦裕禄究竟有着怎样的魅力，让习近平常思之念之？

一本书，三次考察，无限怀念

《做焦裕禄式的县委书记》——这是习近平十八大后的第一本专题著作集，足以彰显焦裕禄在他心目中的特殊地位。

1966年2月7日，人民日报头版头条位置，刊登了新华社记者穆青、冯健、周原的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》。那年，习近平13岁。谈起这段往事，习近平曾说：“我当时正上初一，政治课张老师念了这篇通讯，我们当时几次都泣不成声……”

24年后的1990年，已经是福州市委书记的习近平，在夜读纪念焦裕禄的文章时，感慨万千，填了一首词，这就是《念奴娇·追思焦裕禄》，情深意切，思念殷殷。

2009年至今，习近平三次考察兰考。

2009年4月，时任中共中央政治局常委、国家副主席的习近平专程赶赴焦裕禄纪念园，瞻仰焦裕禄纪念碑，参观焦裕禄事迹展，向焦裕禄陵墓敬献花篮。

2014年3月，习近平又来到兰考。此时，已身为中共中央总书记的习近平明确指出：“我之所以选择兰考作为联系点，一个重要考虑就是因为兰考是焦裕禄同志工作和生活过的地方，是焦裕禄精神的发源地。”

同年5月，习近平再赴兰考，参加兰考县委常委班子专题民主生活会，明确肯定了兰考把学习弘扬焦裕禄精神作为主线开展教育实践活动的做法……

习近平许多次在不同场合提到焦裕禄，对焦裕禄精神高度肯定：焦裕禄同志是一个很高很高的标杆，我们要见贤思齐；焦裕禄精神跨越时空，永远不会过时；做县委书记就要做焦裕禄式的县委书记......

“无论是上山下乡、上大学和参军入伍，特别是后来当县委书记、市委书记，一直有焦裕禄的影子伴随”，一直到成为总书记，焦裕禄这个名字在习近平心目中从未褪色。

焦裕禄精神，在习近平心中重如泰山

为什么焦裕禄这个名字在习近平心目中始终闪亮？因为他的精神。

什么是焦裕禄精神？

2009年，习近平在兰考重温焦裕禄事迹后说：“焦裕禄同志用自己的实际行动，塑造了一个优秀共产党员和优秀县委书记的光辉形象，铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神。”

在和当地干部群众座谈时，习近平更是将之明确概括为五种精神：牢记宗旨、心系群众，“心里装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆精神；勤俭节约、艰苦创业，“敢教日月换新天”的奋斗精神；实事求是、调查研究，坚持一切从实际出发的求实精神；不怕困难、不惧风险，“革命者要在困难面前逞英雄”的大无畏精神；廉洁奉公、勤政为民，为党和人民事业鞠躬尽瘁、死而后已的奉献精神。

与之对应，习近平还提出要大兴五种风气：服务群众之风、艰苦奋斗之风、求真务实之风、知难而进之风和敬业奉献之风。

2014年3月，习近平在调研指导兰考县党的群众路线教育实践活动时，对焦裕禄精神作了更加精炼的概括：“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀，凡事探求就里、“吃别人嚼过的馍没有味道”的求实作风，“敢教日月换新天”“革命者要在困难面前逞英雄”的奋斗精神，艰苦朴素、廉洁奉公、“任何时候都不搞特殊化”的道德情操。

2015年1月，习近平与中央党校县委书记研修班学员座谈时，更是明确提出要做焦裕禄式的县委书记，做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒。

一次次一句句，言相近意相同。焦裕禄精神，在习近平心中重如泰山。这种精神“过去是、现在是、将来仍然是我们党的宝贵精神财富”，具有强大的震撼力、穿透力和凝聚力，是我们实现中华民族伟大复兴的精神食粮。“我们要永远向他学习”！

好家风，深深印在习近平脑海里

2014年3月，习近平重访兰考时会见了焦裕禄的五个子女。二女儿焦守云对习近平说：“我们会把父亲留下来的家教家风都传承下去。”

焦门好家风，就体现在焦裕禄的一“穷”一“富”上。

焦裕禄很穷，是个“穷爸爸”。

物质生活上，他很穷。他的衣服都是缝了又缝，补了又补；他用过的一条被子上有42个补丁，褥子上有36个补丁。儿子焦国庆说：“我父亲没有啥财产，搬家到兰考时，除了行李和被褥，就是一些炊具，一辆大卡车什么都没装。”他在世时，儿女们未曾因他的身份而获得富足的生活；他去世后，留给家人的唯一遗物是一块破旧的手表。他留给妻子的嘱托是：“我死后，你会很难，但日子再苦再难也不要伸手向组织上要补助、要救济。”

尽管生活窘迫，但面对权力，他对自己有种近乎苛刻的自律。因为“书记的女儿不能高人一等，只能带头艰苦，不能有任何特殊”，所以他让初中毕业的大女儿放弃话务员、教师、县委干事等一个个“体面”的职业，到食品厂工作，还叮嘱厂里不能因为自己的缘故给女儿安排轻便活。

习近平对焦国庆看“白戏”的故事印象很深。2009年，习近平在河南考察时，握着焦国庆的手说：“你看了一场‘白戏’，你父亲还专门召开了家庭会议，起草了《干部十不准》，规定任何干部在任何时候都不能搞特殊化。‘看白戏’的故事始终深深地印在我的脑海里。”

焦裕禄留给焦家后代的最后一句话是：“我也没啥好留给你们的了……”的确，这个“穷爸爸”没有给孩子们留下像样的物质财富，却留下了取之不尽的精神宝藏——焦裕禄精神。从这个意义上说，他又是富有的，他是“富爸爸”。

他的这份“富”被子女们完整继承。焦家大女儿焦守凤，面对单位两次分房子，她都态度鲜明：“我不要。”当待业的女儿希望托关系找工作，她像父亲当年一样断然拒绝：“老子是老子，你是你，各人的路各人走。”儿子焦跃进从生产队长做到县长，给自己定下一条规矩：再忙，一年也至少要走访100家贫困户。小儿子焦保钢在医院昏迷八个月，一直住在六七个人一间的大病房，家人从未透露他的家世。有关领导得知后感慨地说：“没办法，焦家的人就是这样。”

子女们把“焦裕禄的孩子”当做尺子，度量着自己的行为。他们的确可以无愧地对去世的父亲说：“我们都是您的好儿女。”

一“穷”一“富”之间，他让孩子们拥有了安宁丰盈的心灵世界，更给世人留下了一个清瘦却又无比高大的身影。

1966年2月26日，当焦裕禄遗体从郑州迁葬到兰考时，万人送葬，街两边挂满挽联。火车站离墓地不到三里地，却整整走了两个半小时。

这是最高的荣誉，最深的怀念。

“家是最小国，国是千万家。”焦门家风是焦裕禄精神的体现。

焦裕禄“心里只装着群众，只想着群众，唯独没有他自己”，所以“人民永远记住他”。这也正是习近平“焦裕禄情结”的根本所在。（新华网记者 赵银平）