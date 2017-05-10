“一带一路”如何改变普通人的生活

“一带一路”全球故事

旱季，老挝南芒河边的村庄酷热无雨。

外号“小漏斗”的小姑娘阿诺终于敢在哈开村村民面前咧开嘴笑了。

过去两年多的日子里，哈开村发生了很多让人高兴的事情，可阿诺连和别人打招呼的时候都不敢笑——要不是那两颗牙掉了，她早就笑成一朵花了。

三年多前，阿诺跟伯父到河边打鱼，捕上来的大鲶鱼奋力挣扎，撞掉了阿诺的半颗门牙。

每年旱季来临，哈开村的井水都会浑浊泛黄，带着重重的土腥味。因为水质不好，阿诺上颚的第二颗门牙也出现松动。终于，在一个雨后，当阿诺摔倒在泥泞的道路上时，这颗牙齿也脱落了……

这个偏僻的村子没有牙医。两颗上门牙掉了一个半，阿诺说话一张嘴就赶紧闭上，慢慢地笑不出来了。

又是一年旱季来临，村里的水又不够吃了。一天，阿诺看到村长和几位中国人在村里的庙宇里一边商量一边用手比划，满脸兴奋。

第二天，村长告诉大家，在附近南芒河水电站项目施工的中国企业将免费为他们挖一口新井。

不到一个月，4台电动水泵安装到位，干净的水哗啦啦地流到了各家水缸里。阿诺第一次在旱季觉得妈妈炖鱼的手艺还是那么棒。

第二年旱季，中国企业又联系了一家医院，为哈开村的村民做免费体检。医生给村民们都检查了个遍，阿诺也有了意外惊喜：有位医生哥哥帮她修补了牙齿。这一下，“小漏斗”补上了，阿诺腼腆地笑了。

“还是笑起来比较好看吧，阿诺!”旁边的村长说。

“反正我以后吃饭再也不怕塞牙了。”阿诺摸了摸嘴巴，咧嘴笑了。

阿诺只是中国企业在海外工程中惠及的数以万计当地居民中的一位。她不知道，中国企业在走向海外的历程中积极融入当地社会，努力造福当地民众，用实际行动诠释着民心相通的内涵。