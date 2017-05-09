2016年我国与沿线国家贸易总额为9536亿美元

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习近平主席指出，“‘一带一路’追求的是百花齐放的大利，不是一枝独秀的小利”。三年多来，我国和沿线国家互通有无、优势互补，共享机遇、共迎挑战，互利的合作纽带越拉越紧，共赢的伙伴网络正在织就。在世界经济增长动能不足的背景下，“一带一路”倡议下的经济合作进展无疑是一抹难得的亮色。

穿过漫漫黄沙，越过滚滚碧涛，一个个蓝图节点正化为繁华的商贸重镇，纵横交织在古老的欧亚大陆。在“一带一路”建设中，贸易合作成果累累。2016年，我国与沿线国家贸易总额为9536亿美元，占我国与全球贸易额的比重为25.7%。

值得一提的是，以互联网企业为代表的新业态经济也正在积极布局、并肩出海，跨境电商迎来爆发式增长，成为驱动贸易发展不可忽视的一股新动能。

坐标

俄罗斯莫斯科

90%外国邮包来自中国

莫斯科地铁“共青团站”背后和两大客运火车站之间，有一座显眼的橙色板房。这是阿里巴巴俄罗斯速卖通的第一座实体展厅。

走进展厅，面积不大的空间里密密麻麻地摆放着“自由兵”户外用品、小米手机等中国制造的商品。售货员阿廖娜告诉记者，每天顾客络绎不绝。生产商与阿里速卖通公司达成协议后就可以将产品放在这里展示，顾客可以通过扫描旁边的二维码登陆该厂商在速卖通的网店。“订单的到货时间已经控制在15天以内，如果是从在当地有仓库的‘商城’发货，那么最多需要5天。”

根据俄罗斯电子商务协会与俄罗斯邮局的调查报告，2016年中国网店销售额占据俄罗斯跨境在线贸易总额的52%，俄罗斯90%的外国邮包来自中国。特恩斯市场研究公司2017年1月的数据显示，速卖通平台共有2220万用户。

除了数字的上升，速卖通的业务在两年里也发生了质变。今天的速卖通网页精美大气，令消费者哭笑不得的机翻商品名再也不见踪影。下单后等60天才能收到货已经成为历史。质量、发货速度和售后均有保障的“商城”模式也愈发完善。

2015年春天，记者采访速卖通俄罗斯及独联体地区业务发展总监马克·扎瓦茨基时，他还是个“光杆司令”，一个人负责在俄罗斯开展业务，其他负责速卖通俄语网站维护的人员都在杭州。两年过后，速卖通在莫斯科已经有颇具规模的公司和两家实体展厅。

今年春天，速卖通在俄罗斯更是动作连连。支付宝即将登陆俄罗斯，出现在免税店等中国游客密集的地方。20个俄罗斯大城市里本国卖家的商品即将实现“次日送达”。网络上也出现了教人们使用淘宝返利的文章。扎瓦茨基表示：“电商有机会在俄罗斯复制中国的辉煌，甚至有可能取得更多成就。”

在扎瓦茨基的坚持下，俄罗斯本地生产商和卖家也加入速卖通，目前本地商家的交易额已经占到5%，今年还将与斯巴达克足球俱乐部共同推出球迷服装。

速卖通在俄罗斯最大社交网站VK上已经成立了“速卖通丝绸之路”群组，口号是“像几千年前一样，带来最好的商品”。速卖通飞一般的发展速度，冲击并改变了当地邮政、金融和电子商务系统。

据统计，2016年我国跨境电商交易规模达到6.3万亿元，除了传统的热门国家，“一带一路”沿线国家的商品也在逐渐成为我国消费者的热捧对象。而在速卖通的用户中，“一带一路”沿线国家的用户占比就超过了45%。

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阿联酋迪拜

为中小企业出口搭座桥

在迪拜，大龙网驻当地的办公室有点门庭若市的味道。越来越多的当地零售店老板找上门来，要买中国产的移动电源。“外形小巧轻便，电容量不小，价格也不高，非常好卖。”当地一家店主对这批移动电源给出好评。

“中国的移动电源直接送到我们的店铺里，免除了中间商、降低了价格。而且，我们可以直接拿货，不是看图下单。”另一名店主表示，中国产品实物直接进店铺，让人很有“安全感”。

造移动电源的小企业，能做出口，还送货上门，凭啥？聊这个，就得说说重庆大龙网，他们专为中小企业牵线搭桥，助其走出国门。现在，许多中小企业的产品都已经远销多国，让当地人爱上了中国货。

“让中国制造一步跨境，这是我们的目标。”大龙网副总裁朱福兴说，大龙网整合“一带一路”的全球资源。一头，大龙网整合海外零售空间，为国内企业提供海外试销的机会；另一头，大龙网整合组织国内中小企业的货源，为他们出口搭好桥。

因为绝大多数中小企业都没有出口经营权，所以，大龙网开展“渠道通”建设，为他们提供货款回收、出口退税等一条龙服务。大龙网财务负责人介绍：“现在中小企业的出口订单激增，还用传统出口退税申报方式，肯定没法做。现在使用了重庆市国税局的跨境电商网上退税系统，我们网上填报，自动完成和海关电子口岸信息的比对，整个流程可压缩到7天以内，成本进一步降低。”

“这样一来，我们解决了海外中小型线下零售商、线上网商、中小批发商、专业买手四类渠道商跨境采购成本高、采购占用过多资金等阻碍，能实现中国优质产能和海外需求的有效对接。”朱福兴介绍说。

“第一次只是试试看，没想到效果挺好。以后，我们还要有针对性地为迪拜市场服务。”生产移动电源的重庆芸众科技有限公司相关负责人介绍。

目前，已经有3万多家中小企业开始像芸众科技一样试水“走出去”，其中有5000多家企业的产品已经进入海外市场。广东中山一家企业的LED灯具在越南等国实现了批量销售，销量不断走高；山东青岛生产的打气筒、钢丝刷、活扳手等在阿联酋深受好评；来自江苏苏州的婚礼手套、绣花筒裙、花篮等婚礼产品在加拿大广受欢迎，一些品类还卖断了货……

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浙江湖州

借“网”连通了“新丝路”

浙江省湖州市吴兴区织里镇，这座“中国国际童装之都”有近万家童装企业，童装销量已占到国内近半壁江山。

5月8日上午，记者来到镇上一家名叫布衣草人的童装企业时，只见工人们正在赶制一批新款童装，目标客户是千里之外的意大利。

“通过跨境电子商务，我们把童装沿着‘一带一路’卖到了欧洲和东南亚。”企业负责人马伟忠告诉记者，布衣草人跨境电商销售额目前日均1500美元，产品出口10多个国家和地区。

2015年，马伟忠开始思索如何凭借电商这一“云端市场”打通国际销售渠道。然而，会说英语不到10句的他，想洞悉国际市场不仅“语塞”而且“路盲”。“后来发现不用担心，市里搭建了一系列跨境电商服务平台，提供了很多有参考价值的信息，并根据企业需要开展相关培训。”2015年10月，布衣草人在亚马逊上线，一周不到就出口了200套童装。

“我参考了各大平台上的供求信息，分析‘一带一路’上不同国家的市场情况来设计产品，取得了很好的效果。”马伟忠告诉记者，政府部门还帮助牵头协调解决了企业跨境结算的问题，“原本通过第三方企业手续费较高，现在打通了专业金融机构渠道，单笔结算不论金额大小只收40美元。”

近年来，湖州市吴兴区打造了全国首个县区级的国际电子商务应用平台——吴兴国际电子商务应用平台，并设立了一路进出口有限公司，专门服务中小型童装企业出口。吴兴区商务局工作人员焦晨康说，目前该区通过各平台培育的跨境电商企业已有100余家，其中80%为童装企业，单月出口额超1000万元。

“‘一带一路’建设为我们传统产业的企业打开了新思路。”马伟忠说，希望今后服务平台能建立跨境电商的大数据库，根据数据分析推出更为精准的扶持政策。