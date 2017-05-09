“21世纪海上丝绸之路”建设3年来成果丰硕

左上图通过与德国库卡集团合作，美的集团的智能制造水平得到很大提升。图为美的的智能工厂。本报记者袁 勇摄

右下图一艘外轮停靠在广西钦州保税港区十万吨级泊位卸货，钦州保税港已经成为我国面向东盟国家的重要港口。曾开宏摄

左下图泉州湾古船陈列馆里，采用水密隔舱技艺建造的后渚古船不断吸引游客参观。陈起拓摄

2000多年前，一条海上航路将亚欧非几大文明连接起来，开启了三大洲相互间的政治交往、贸易往来、文化交流……世界文明曾因“海上丝绸之路”交融和发展。2013年10月份，习近平主席访问东盟时提出共建“21世纪海上丝绸之路”重大倡议。自此，这条古老的航路被赋予了时代新内涵。

千年海风吹，扬帆再起航。4月5日到4月14日，《经济日报》记者一路走访江苏、浙江、福建、广东、广西等地，探寻“21世纪海上丝绸之路”如何谱写互惠共赢的时代新篇章。

人文交流促进民心相通

习近平主席曾指出，民心相通是“一带一路”建设的重要内容，也是“一带一路”建设的人文基础，要坚持经济合作和人文交流共同推进，注重在人文领域精耕细作。在我国沿海地区，政府和企业积极推动海内外人文交流，挖掘历史资源，推动当代文化传播，探寻中外民心相通的路越走越宽。

作为“海上丝绸之路”的起点，中国沿海历史上分布着许多重要港口，包括合浦、广州、泉州、福州等。港口城市留存至今的丰富文化遗产，见证了“海上丝绸之路”对人类文明作出的巨大贡献。

福建泉州是联合国教科文组织认定的“海上丝绸之路”起点。如今，走在泉州的大街小巷，依然可见道教关帝庙与伊斯兰教清净寺紧邻，锡兰王子故居与印度教遗址并立，还可以看到摩尼教寺庙遗址、基督教堂和犹太会堂等。这些不同文化特征的遗迹同处一城，让泉州依然可以探寻到那个曾经“市井十洲人”的“世界第一大港”风采。

在泉州海外交通史博物馆，讲解员吴秋雯告诉记者，讲述泉州古刺桐港与“海上丝绸之路”的故事是她最重要的工作之一，她的听众包括联合国教科文组织官员、文物专家以及来自东南亚、中东等地区的游客和留学生等。“‘一带一路’倡议提出3年多来，到海交馆参观的外国客人明显变多了。他们最感兴趣的就是泉州与他们国家交往的故事。”吴秋雯说。

如今，泉州市正在以“古泉州(刺桐)史迹”申报2018年世界文化遗产名录为契机，进一步融入“21世纪海上丝绸之路”的人文交流中。

在我国著名的侨乡汕头，侨批文物馆推出的潮汕侨批文化展览同样不断吸引着海内外侨团、专家学者以及大中小学师生前来参观。

侨批是早期海外侨胞通过民间渠道、金融、邮政机构寄回国内的汇款凭证。侨批涉及当时的政治、经济、文化、交通等领域，资料翔实、内容丰富，是海内外华侨华人社会和广东侨乡发展演变的“百科全书”。潮汕侨批文化展览运用大量侨批文物，展示了侨批产生和侨批业发展的过程，多方面展现了华侨华人的移民史和创业史，唤起了海外侨胞追溯历史的热情。

人文交流不止于追溯历史。网络文学、卡通动漫等中国现代文化作品代表也正沿着“21世纪海上丝绸之路”走进海外受众当中，成为中外人文交流的新使者。

4月4日，国际电视艺术与科学学院于法国戛纳颁发了第五届国际艾美奖儿童奖，由中国动漫企业奥飞娱乐出品的《超级飞侠》入围。《超级飞侠》是奥飞2015年推出的全新学龄前儿童系列动画片，作品画面精美，内容寓教于乐，充满了幽默感和教育意义，可以帮助儿童认识学习世界各国的多元文化。据悉，该部动画片已经在全球70多个国家和地区播出，并在印尼、土耳其等国家的3岁至6岁儿童节目中收视率位居第一。

国产动漫吸引着海外儿童，国内的网络文学则拥有越来越多的海外青年粉丝。近年来，随着我国网络文化的繁荣发展，网络文学以及相关影视节目正越来越受到海外读者和观众的喜爱，这些作品题材丰富，类型多样，借助海外翻译的二次传播，在全球文创领域异军突起，掀起了海外受众特别是青年人追看的热潮，也激发了他们进一步了解中国的渴望。

经济往来促进民生改善

如果说中外人文交流推动了民心相通，那么中外经济往来则让很多国家的老百姓得到实惠，提高了他们的收入水平，改善了他们的生活条件。

由红豆集团主导、联合中柬企业在柬埔寨西哈努克省共同开发建设的西哈努克港经济特区，目前已引入来自中国、欧美、日韩等国家的企业109家。特区全部建成后，可形成300家企业入驻、8万至10万名工人就业的宜居新城。

西港特区的建立，不仅给在柬外企提供了良好的平台，也让当地的柬埔寨人分享到了实实在在的经济利益。柬埔寨人苏琳来到西港特区内一家中资企业从事翻译工作后，家庭生活条件得到了很大改善，“我们家不仅摆脱了贫困，还盖了新房子，我自己也开上了汽车”。苏琳的经历并非个例，在位于西港特区周边的默德朗乡，去西港特区工作已经成为一种时尚，得益于特区内工作的收入，全乡人均年收入从过去的400美元提高到了现在的1000美元。

在泰国，华立集团建设运营的泰中罗勇工业园已经成为在泰投资中资企业的重要落脚点。工业园现已有近90家制造业企业落户并投入生产经营，带动中国对泰国投资超过25亿美元，累计实现工业总产值80亿美元。与西港特区一样，泰中罗勇工业园也为当地带来了很多就业岗位，有效带动了当地群众收入水平的提高。如今，2万多名在工业园区工作的泰国工人，原来大多是月收入不足5000泰铢(约折合人民币1000元)的农民，现在平均月收入已经超过15000泰铢(约折合人民币3000元)。

在非洲加蓬，宜华企业集团有限公司控股的宜华生活科技股份有限公司于2012年收购了加蓬华嘉木业股份有限公司，并设立了两处木材加工基地，为当地带来了1000多个就业岗位。此外，宜华集团还与加蓬首都利伯维尔市市政府签署了合作协议，双方将在利伯维尔城市规划、卫生、社会住房建设、水利电力建设等诸多领域展开合作，为改善当地居民的生活条件及生活环境作出贡献。

沿线国家百姓受益于“一带一路”建设并非仅只通过中国企业“走出去”的方式，还有很多人以走到中国来的方式分享中国发展红利。越南人黎氏香3年前来到中国广西防城港市工作，现在在东兴怡诚食品开发有限公司任职，在公司750名员工中，有近300人是越籍员工。黎氏香告诉记者，在越南当地的工厂工作，每个月的工资折合成人民币不超过1000元，但在广西工厂里做同样的工作，月收入则超过3000元。“而且这里的工作环境更好，离家也不远，交通非常便利，一个月能回去两三次。现在我的不少亲戚朋友都来到广西工作。”黎氏香说。

跨国“联姻”推动产业升级

中国企业“走出去”，不仅促进了当地的经济发展，也使得自身技术、品牌和产品得到了升级，实现了互惠共赢。

近些年，正泰集团股份有限公司正通过深化“走出去”实现企业发展“走上去”。2014年，正泰收购了德国最大的光伏企业Conergy在法兰克福(奥登)的组件工厂。通过这场中德两国制造业的“联姻”，正泰新能源实现了光伏组件生产的国际化和智能化。“原本在国内传统流水线上需要上百人作业才能实现的产能，现在只要十多个人就能完成，企业的整体智能制造水平大幅度提升。”正泰集团董事长南存辉说，正泰还陆续从中国工厂派出技术、生产、信息等方面的员工到德国工厂学习，将德国先进的制造经验引入国内。

2017年1月份，美的集团完成了要约收购德国库卡集团股份的交割工作，正式收购库卡集团。作为中德两国制造业的明星企业，双方此次合作被认为是“中国制造2025”与“德国工业4.0”的对接。美的集团董事长方洪波认为：“收购不仅是对美的自身的智能化改造，更重要的是可以激发产业潜能，使美的具备提供智能化整体解决方案的能力。”

作为中国体育用品产业的领军者，匹克集团通过国际化品牌之路打开了全球市场。匹克集团董事长许景南介绍说：“匹克与NBA、FIBA、WTA等建立合作伙伴关系，签约了20多位NBA球星代言，形成了赞助海外顶级体育赛事和体育组织与设立海外代理机构网点同步的立体化品牌推广战略。”

在进军全球市场过程中，匹克提出了“三个100阶段目标”，即匹克商标在100个国家注册、匹克产品进入100个国家和地区、匹克产品海外销售收入达到100亿元人民币。为此，匹克制定了详尽的奥运发展计划，在品牌推广、产品研发、市场拓展等方面全面发力。2016年里约奥运会期间，匹克还赞助了埃及、冰岛、新西兰和乌克兰等12个国家的奥运代表团，成为赞助奥运会代表团数量第三多的体育品牌。如今，匹克海外代理销售网点达到200多个，产品远销80多个国家和地区。