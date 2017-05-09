洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

80后女乡医：驻扎海岛15年，一人守护上千居民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 央视网 2017-05-09 15:40
分享到：

　　央视网消息：在山东即墨东部海域有一座与陆地隔海相望的田横岛，在外人看来，这是一座风光旖旎、景色宜人的美丽海岛，但是对于世世代代居住在岛上的居民来说，这里气候潮湿、交通不便，遇到大风等恶劣天气连续几天都出不去。条件简陋、生活艰苦，让许多乡医对这里望而却步。

　　2002年，当地卫生院召开会议选拔优秀临床毕业生到田横岛工作，许多年轻医生都皱起了眉头，但刚从卫校毕业不久的王丽娜却主动请缨。“我家就住在岛子外面，离岛子近，回家也方便，并且岛上的父老乡亲也需要医生。”就这样怀着一腔热血，王丽娜成为田横岛上的一名乡村医生。

　　她至今依然清楚地记得第一天上岛的情形。“那天是2002年8月31日，我提着行李箱坐渔民的渔船进岛了。”虽然进岛前就已做好了充足的心理准备，但眼前的一切还是让王丽娜始料未及：三间简陋的农村平房，没有自来水，没有独立的诊室，卫生室前面摆一张桌子，中间用布帘隔开，布帘后放着一张单人床，这就是她的宿舍。

　　向家人说起岛上的条件，王丽娜大哭起来，家人劝她放弃，但想到岛上居民的健康，她咬牙坚持了下来。由于全岛400户、1000多村民看病都指望着王丽娜，在岛上她经常一待就是七八天，最长的一次有两个月没有回家。每天背着药箱奔波于诊室和患者家中，哪位村民患高血压、哪位村民有糖尿病她都了如指掌。

　　2014年初，怀孕7个多月的王丽娜，坐船出岛到卫生院开会。由于海上风浪较大，王丽娜在船上闪了腰，在青岛住了几天院。想着岛上的村民，她身体状况稍微好转，就立刻开了些药，回到了卫生室，一直坚持到预产期才离岛回家。生完孩子44天，又因为岛上的一个急症病人提早回到了工作岗位上。

　　“她就像我们的家人一样，无论天气怎样，她都随叫随到。如果哪天她不在岛上，我们心里就觉得少了什么东西一样。”提起王丽娜，岛上居民杨生玉说。

　　有一次深夜，岛上一位80多岁的老人突发心脏病，家人半夜来到卫生室，王丽娜听说后急忙起床穿好衣服赶到村民家中，陪着病人坐船送到岛外医院。这么多年来，王丽娜常常半夜出诊，不论深夜还是白天，只要村民找来，她都会全力救助。“晚上在岛上的卫生室里睡觉，总也睡不沉，老是担心居民生病。”王丽娜说。

　　15年如一日，坚守在海岛上，守护着每一位村民的健康，对于王丽娜来说村民不仅仅是患者，更是亲人。她说，只要她在岛上干一天，她就会一如既往地专心于为岛上的居民服务。医者仁心，让我们一起对王丽娜说一声：谢谢你！(线索来源：齐鲁网编辑/孟利铮)

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳城市轨道交通一期将获3亿美元贷款
  • 南环路与龙门大道互通立交月底竣工 南...
  • 洛阳天气：明天有中雨局地有大雨 最高...
  • 洛阳市孟津县发生重大交通肇事逃逸案...
  • 部队直招士官报名今日开始 高校毕业生...
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 传...
  • 小麦丰收村民乐
  • 想在自家房顶装太阳能发电设备咋申请...
  • 市政府常务会议原则通过城乡居民低保...
  • 洛阳：“双区同建” 打造引领创新发展...
    		•
    百姓呼声
    关于新310国道的收费问题 市交通局回复
    洛阳户口在三门峡考的驾照，如何迁回洛阳
    精彩图片
    高空“舞者”
    洛阳建设者端午假期忙施工
    文峰塔：一位“老人”...
    洛阳“摔跤女孩”：用...
    精彩热帖

    街拍儿童庆六一

    父子忙麦收

    神奇的汽车轮胎

    苹果模特帮队在隋唐
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605