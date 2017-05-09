80后女乡医：驻扎海岛15年，一人守护上千居民

央视网消息：在山东即墨东部海域有一座与陆地隔海相望的田横岛，在外人看来，这是一座风光旖旎、景色宜人的美丽海岛，但是对于世世代代居住在岛上的居民来说，这里气候潮湿、交通不便，遇到大风等恶劣天气连续几天都出不去。条件简陋、生活艰苦，让许多乡医对这里望而却步。

2002年，当地卫生院召开会议选拔优秀临床毕业生到田横岛工作，许多年轻医生都皱起了眉头，但刚从卫校毕业不久的王丽娜却主动请缨。“我家就住在岛子外面，离岛子近，回家也方便，并且岛上的父老乡亲也需要医生。”就这样怀着一腔热血，王丽娜成为田横岛上的一名乡村医生。

她至今依然清楚地记得第一天上岛的情形。“那天是2002年8月31日，我提着行李箱坐渔民的渔船进岛了。”虽然进岛前就已做好了充足的心理准备，但眼前的一切还是让王丽娜始料未及：三间简陋的农村平房，没有自来水，没有独立的诊室，卫生室前面摆一张桌子，中间用布帘隔开，布帘后放着一张单人床，这就是她的宿舍。

向家人说起岛上的条件，王丽娜大哭起来，家人劝她放弃，但想到岛上居民的健康，她咬牙坚持了下来。由于全岛400户、1000多村民看病都指望着王丽娜，在岛上她经常一待就是七八天，最长的一次有两个月没有回家。每天背着药箱奔波于诊室和患者家中，哪位村民患高血压、哪位村民有糖尿病她都了如指掌。

2014年初，怀孕7个多月的王丽娜，坐船出岛到卫生院开会。由于海上风浪较大，王丽娜在船上闪了腰，在青岛住了几天院。想着岛上的村民，她身体状况稍微好转，就立刻开了些药，回到了卫生室，一直坚持到预产期才离岛回家。生完孩子44天，又因为岛上的一个急症病人提早回到了工作岗位上。

“她就像我们的家人一样，无论天气怎样，她都随叫随到。如果哪天她不在岛上，我们心里就觉得少了什么东西一样。”提起王丽娜，岛上居民杨生玉说。

有一次深夜，岛上一位80多岁的老人突发心脏病，家人半夜来到卫生室，王丽娜听说后急忙起床穿好衣服赶到村民家中，陪着病人坐船送到岛外医院。这么多年来，王丽娜常常半夜出诊，不论深夜还是白天，只要村民找来，她都会全力救助。“晚上在岛上的卫生室里睡觉，总也睡不沉，老是担心居民生病。”王丽娜说。

15年如一日，坚守在海岛上，守护着每一位村民的健康，对于王丽娜来说村民不仅仅是患者，更是亲人。她说，只要她在岛上干一天，她就会一如既往地专心于为岛上的居民服务。医者仁心，让我们一起对王丽娜说一声：谢谢你！(线索来源：齐鲁网编辑/孟利铮)