省级网站传播力2017年4月榜发布

中央网信办《网络传播》杂志倾力打造的“省级网站传播力2017年4月榜”今日发布。

综合传播力榜显示，前三把交椅仍被东方网、大众网、华龙网占据，中国江西网、浙江在线、红网、南方新闻网、齐鲁网、四川新闻网、中国江苏网进入综合传播力榜前十强。

PC端传播力榜显示，东方网、大众网、红网继续领跑前三强，华龙网、南方新闻网、浙江在线、四川新闻网、齐鲁网、中国江苏网、中国江西网进入PC端传播力榜前十名。

移动端传播力榜显示，澎湃新闻网、观察者网、大众网位列榜单冠军、亚军和季军，中国江西网、看看新闻网、东方网、华龙网、浙江在线、新民网、红网进入移动端传播力榜前十名。

微信传播力榜显示，观察者网、澎湃新闻网、中国江西网位列前三名，大众网、华龙网、浙江在线、红网、南海网、界面、看看新闻网进入微信传播力榜前十名。

微博传播力榜显示，前三甲依次是澎湃新闻网、观察者网、芒果TV网，看看新闻网、新民网、大众网、界面、封面新闻、齐鲁网、千龙网进入微博传播力榜前十名。

为进一步紧密结合中央网信办相关工作，自2017年1月起，中国新闻网站传播力榜将根据国家网信办公布的《中央新闻网站地方频道名单(截至2016年11月)》来统计相关网站的地方频道。

同时，《网络传播》杂志还将依照国家网信办公布的《互联网新闻信息稿源单位名单(截至2016年7月)》，对网站是否规范转载稿件进行统计分析，并在榜单中体现。

一直以来，结合当下技术发展和网络传播现状，杂志一直不断丰富和完善榜单指标体系，目的是为了客观公正反映网站的传播实力，更好地服务中央网信办中心工作。为方便沟通交流，杂志专门建立了榜单QQ群：243146041，设置联系热线电话：010-55635235，邮箱：wangluocb@vip.sina.com，指定专人解答各家网站和网友的问题。