中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行集体学习。习近平总书记指出，地方各级党委和政府要按照党中央决策部署，做好本地区金融发展和稳定工作，做到守土有责，形成全国一盘棋的金融风险防控格局。

长期来看，较为成熟的金融体系和多元化的金融业态能有效降低企业融资成本，提高市场经济运行效率，丰富人民群众的投资渠道，将社会资金有效地转化为生产资本，推动经济的发展。

然而，在这个过程中，不仅要有自上而下的严监管和自下而上的机构自律，还需要各级地方严格遵守市场规律，守好金融发展的底线，维护好本地区的金融发展和稳定工作，从而使维护金融安全工作上下合力，齐抓共管，形成全国一盘棋的金融风险防控格局。

从近几年实践中不难看出，一个良好地方金融生态能让地方经济如沐春风快速发展。反之则是因噎废食，不仅让地方经济失去了外部血源，更影响了地方经济的品牌建设和市场信用，而最受伤害的还是广大人民群众和实体企业。

习近平总书记指出，提高领导干部金融工作能力，领导干部特别是高级干部要努力学习金融知识，熟悉金融业务，把握金融规律，既要学会用金融手段促进经济社会发展，又要学会防范和化解金融风险，强化监管意识，提高监管效率。

当前，各级地方政府正在积极建设地方金融生态系统，但良好的地方金融生态不是靠金融机构的数量填充，而是凭借完善的监管措施和配套服务去赢得金融市场的信任和支持。各级地方政府必须强化大局观，充分认识到金融市场“用脚投票”的现实，充分认识到发展地方金融面临的风险，要坚持底线思维，坚持问题导向。

必须看到，当前有一些所谓的“地方金融”仍游走于监管边缘。例如各类地方交易场所经营中涉及到的类期货问题及违规发行不受监管的金融产品等。严监管，不仅是专业监管部门的事情，也是地方政府必须履行的责任和义务。对待非法集资、金融诈骗，以及变相高利贷等违法违规案件，更需要地方政府以积极严肃的态度妥善处理。

不忘初心，砥砺前行。金融业本质上是以信用为基石的特殊行业。从顶层设计到地方落实，从市场监管到机构自律，只有坚持全国一盘棋的风险防控原则，才能确保金融系统沿着正确的方向发挥其应有的功能——为经济加油，为实体助力，为百姓添富。（新华社记者 刘开雄）