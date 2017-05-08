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这两次会议，习近平都要求“一把手”亲自抓改革
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 新华网 2017-05-08 21:28
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　　中央深改组自2014年1月召开第一次会议以来，已经开了34次会。习近平总书记亲自主持，并就全面深化改革的方方面面把脉开方、指明路向。

　　今年以来，中央深改组召开的3次会议都不仅对改革的某一方面提出明确要求，更对确切的改革主体“喊话”。这一主体就是“一把手”。中央深改组召开的第32、33次会议，连续两次会都专门给“一把手”抓改革“划重点”。

　　“关键少数”改革关键

　　习近平说得很明确，党政主要负责同志是抓改革的关键，要把改革放在更加突出位置来抓。

　　解决中国的问题，关键在党，也关键在领导干部这个“少数”。随着中国发展进入新阶段，改革也进入“深水区”，摆在面前的是更复杂的利益调整、更难啃的“硬骨头”、更大的攻坚难题。

　　“改革是一场革命，改的是体制机制，动的是既得利益，不真刀真枪干是不行的”“该干的还是要大胆干”“改革再难也要向前推进”……中央深改组会议一次次发出改革要实干的号令。

　　凡属重大改革，都不可能一蹴而就。党把干部放在“一把手”这个关键位置，是信任重托，也是要求领导干部真抓实干、奋发有为，一茬一茬接着干，一棒接一棒要干好。

　　凡事“亲自”以上率下

　　“一把手”的“一”字，不仅仅是“排行”，更意指当好第一责任人，领导一方、带动一方。

　　习近平作了进一步诠释，就是要亲自抓、带头干，“做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督查，扑下身子，狠抓落实”。

　　这四个“亲自”是中央对各级党政主要负责同志“扑下身子”、撸起袖子、干在实处、走在前列的具体要求。

　　十八大以来，习近平身体力行，做改革的“带头人”，为党员干部特别是各地各部门主要负责同志树立了作风标杆、表率示范。

　　中央深改组会议强调，党政主要负责同志抓改革，具有重要示范作用，要以上率下，真抓实干。党中央关于改革的精神要第一时间传达贯彻，党中央部署的改革任务要积极部署落实，党中央提出的重大改革问题要认真研究解决。

　　在落实改革任务和措施中，各级“一把手”要把党中央要求和地方部门实际结合起来，把调研贯穿于改革全过程，做到对重要情况、矛盾问题、群众期盼心中有数，对改革举措成效心中有底。

　　“有了重视抓落实、善于抓落实的一把手，才能带出抓落实的好班子、好团队。”习近平在《关键在于落实》一文中这样指出。

　　豁得出来顶得上去

　　习近平常说，“为官避事平生耻”，干部就要有担当。在中央深改组第5次会议上，习近平指出，“要把抓改革举措落地作为重要政治责任”。突出“政治责任”，可见习近平对担当的重视。

　　“一把手”有担当，首先就要主动作为。许多“一把手”岗位任期就几年，一些干部容易产生“临时工”思想，只要不出事，宁愿不做事。习近平对此多次提出批评，强调不能干一年、两年、三年还是“涛声依旧”，每年都是“重复昨天的故事”。

　　对于责任不到位、不担当、敷衍塞责、延误改革的，中央深改组会议明确指出，要严肃问责。

　　全面深化改革不可避免地要触及深层次的社会关系和利益矛盾，必须有一个主心骨。党政“一把手”有担当，就要当好这个主心骨，不仅对于关键问题敢于拍板，协调难度大的，也要敢于接烫手山芋。

　　2017年是供给侧结构性改革的深化之年，“三去一降一补”五大任务要更进一步抓实抓好，化解过剩产能、处置“僵尸企业”等工作不能拖宕。

　　面对复杂的利益冲突，当“一把手”就应豁得出来、顶得上去，只要符合党中央要求、符合基层实际、符合群众需求，认准了就要坚决改、大胆试。

　　精准施策精准“绣花”

　　推进改革，胆子要大，步子也要稳。步子要稳，关键是得对症下药，精准施策。中央深改组会议提出，“一把手”要做好实化细化工作，目的就是推动改革精准落地。

　　今年两会，习近平提到城市管理和脱贫攻坚工作时都讲到“绣花”的工作方法，推进改革也是同理。

　　重大改革环环相扣，每一项过程都相互联系。“一把手”抓改革不仅要从整体上把握，更要从抓改革方案制定入手，一直抓到部署实施、政策配套、督察落实，一竿子抓到底。正如绣花时要细针密缝，推进改革也要把全过程细化，将每一步抓严抓实。

　　全面深化改革涉及面广，对推进改革的系统性、整体性、协同性的要求大大提高，科学的改革思路至关重要。

　　中央深改组会议指出，要加强改革协同，突出抓重点难点，配套推进其他改革。要处理好难易关系，有的时候要从易处着手，有的时候要下决心先啃硬骨头，根据改革任务的特点和实际情况灵活把握。

　　归结起来一句话，就是要坚持协调推进改革，从最大综合效益出发，“一盘棋”推进各项工作。

　　“一把手”只有统筹安排，对改革的关联性和耦合性做到心中有数，才能绣好这朵改革之“花”。新华网记者黄玥

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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