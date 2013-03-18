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叙利亚袭击血案126人死亡 含68名儿童
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 环球网 2017-04-17 09:29
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　　【环球时报特约记者陈欣环球时报记者杜海川】当地时间15日16时许，叙利亚北部城市阿勒颇西郊发生针对撤离人员的自杀式汽车爆炸袭击。总部位于伦敦的“叙利亚人权观察”组织称，袭击者驾驶一辆原本用来运输救援物资的厢式货车，目标是亲政府的撤离人员。截至发稿时，爆炸袭击造成至少126人死亡，其中有68名儿童。

　　本月5日，正是“叙利亚人权观察”组织爆料叙利亚伊德利卜省前一日遭化学武器袭击，导致至少72人死亡，包括20名儿童，引发国际社会广泛关注。美英法等西方国家在未经调查核实的情况下，认定是叙利亚政府发动了化武袭击。7日凌晨，美军向被怀疑藏匿化学武器的叙利亚空军沙伊拉特机场发射59枚“战斧”导弹。

　　据卡塔尔半岛电视台16日报道，2014年至今，叙利亚政府与反对派武装陆续达成一系列协议，允许被围困的武装人员离开政府军控制区，前往反对派武装控制区。14日，根据叙政府和反对派武装在伊朗和卡塔尔两国斡旋下达成的协议，2300多名反对派武装人员及其家属当天从叙首都大马士革西北郊扎巴达尼和马达亚镇撤出，搭乘60辆大巴前往被反对派武装控制的叙西北部伊德利卜省。

　　与此同时，约5000人从被反对派武装围困的伊德利卜省什叶派小镇卡夫拉亚和福阿撤出，乘坐近80辆大巴计划前往政府军控制的北部城市阿勒颇。上述四座城镇曾包含在以前的疏散平民和运送人道救援物资的协议中。卡夫拉亚和福阿已经被叙利亚反对派武装围困长达2年之久。联合国和救援机构时常抱怨说，尽管达成了协议，但他们有时仍然无法进入这些城镇。联合国一再呼吁叙利亚各派武装停止使用围困的战术。

　　不过，因叙政府和反对派武装在撤离的亲政府武装人员数量上出现分歧，被撤离的居民滞留在阿勒颇西郊的拉希丁大巴车队转运站数个小时，随后遭到汽车炸弹袭击。英国广播公司(BBC)16日报道称，叙政府和反对派武装在去年12月也尝试过交换彼此人员，后因反对派武装烧毁运送撤离人员的大巴而未能成行。路透社16日报道称，反对派武装虽然同意伊朗和卡塔尔斡旋下的协议，但他们一直对协议有抵制情绪，因为他们认为，撤离无异于强制将反对政府的人员从主要城市撵走，留下的基本都是支持巴沙尔的居民。

　　叙利亚国家电视台称，是反对派武装破坏了撤离协议，导致撤离民众被困在拉希丁转运站。叙利亚官方将袭击事件归咎于“恐怖分子”，暗示反对派武装参与其中，但反对派武装方面予以否认。叙利亚主要反对派武装“黎凡特自由人伊斯兰运动”在推特上表示，15日遇袭身亡的人员中包括负责保护撤离人员安全的反对派武装成员，反对派武装方面正在调查袭击者的身份。

　　袭击发生后，叙利亚反对派和革命力量国家联盟通过推特发表声明，强烈谴责针对平民、反对派武装和医疗人员的恐怖袭击。联合国秘书长古特雷斯15日通过发言人发表声明，对数千名撤离人员在叙利亚阿勒颇遭袭事件予以谴责，并呼吁将袭击实施者绳之以法。美国国务院16日也谴责这起针对妇女儿童在内的平民的“野蛮袭击”。英国外交大臣约翰逊则再次将矛头指向巴沙尔政府，在《每日电讯报》上刊文呼吁俄罗斯放弃对巴沙尔的支持并积极参与美国领导的反恐国际联军。

　　截至记者发稿时，尚未有组织宣称对袭击事件负责。“叙利亚人权观察”组织负责人阿卜杜拉·拉赫曼16日对美国有线电视新闻网(CNN)表示，他不认为是叙利亚政府制造了此次袭击，因为遇袭的撤离人员都是亲政府的平民。《纽约时报》16日称，“基地”组织叙利亚分支活跃在上述爆炸发生的地区，他们有可能对什叶派平民发动了此次袭击。

　　据土耳其安纳多卢通讯社16日报道，爆炸发生5个小时后，运送撤离民众的大巴重新出发。73辆大巴车队与载有伤员的红新月会的20辆救护车15日晚间经过拉西丁区的检查点之后，抵达阿勒颇市区。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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