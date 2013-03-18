朴槿惠今将被诉：亲信门告一段落 或与铁窗相伴？

中新网4月17日电(孔庆玲)在首尔看守所被拘留了17天的韩国前总统朴槿惠，预定今日下午被韩国检方提起公诉，涉嫌罪名多达13项。此前分析指出，朴槿惠在韩国大选起跑日同一天被公诉，被认为是为尽量降低对大选影响。

朴槿惠被公诉，可以说将为历时5个多月的“亲信干政”事件调查画上句号。而她未来命运如何，是被判入狱与铁窗相伴还是被新总统特赦，这可能将取决于5月大选中谁能入主青瓦台。

【今日公诉：亲信门画句号或大选后判决】

韩国总统朴槿惠。图片来源：韩联社。

韩国检方特别调查本部相关人士14日表示，检方将于17日下午对前总统朴槿惠提起公诉，为去年10月开始的亲信门事件调查画上句点。

4月17日还是韩国大选正式起跑的日子。有分析称，考虑到大选17日起跑，朴槿惠的拘留19日到期，为了将朴槿惠案对选举的影响减至最小，韩国检方选择尽早对朴槿惠提出公诉，并最终定在了17日。

此前，韩国检方已向首尔中央地方法院提交了一份超长文件，认定朴槿惠犯有滥用职权、受贿和泄露机密等13项罪名。其中，朴槿惠涉嫌受贿金额达868亿韩元(约合5.34亿元人民币)。

不过，朴槿惠否认了检方的所有指控，宣称“个人没有收受一分钱贿赂”。不过，有分析称，法院此前批捕朴槿惠，就表明法院认为朴槿惠与崔顺实的共谋关系成立。按照韩国法律规定，受贿金额1亿韩元以上适用《特定犯罪加重处罚法》，可被判处无期徒刑或有期徒刑10年以上。因此这项罪名如果被认定成立，朴槿惠很有可能被判处10年以上有期徒刑，最高可达45年。

而法院最终是否会判定朴槿惠有罪，也是韩国民众一直关注的问题。对朴槿惠的一审判决结果很可能在5月9日后，即韩国总统大选日以后出炉。

现在仍有不少朴槿惠的支持者在其被羁押期间，坚持在街道上抗议检方对朴槿惠的指控。

【九天五讯：调查强度高朴槿惠“嘴硬”】

朴槿惠在看守所接受讯问。来源：韩联社。

自3月31日朴槿惠被拘捕关进首尔看守所以来，韩国检方对其进行了高强度的讯问，每次讯问时间都长达10小时左右。从本月4日第一次讯问算起，检方基本保持着“两天一讯”的节奏，九天内进行了五次讯问。

有分析称，对朴槿惠保持高强度的讯问节奏，主要原因就在于总统选战将打响，因此检方加紧工作，希望尽快完成对朴槿惠“亲信干政”案的调查，以免影响选举。

在五次讯问中，检方的调查重点均聚焦在受贿、滥用职权等主要指控上，专案组全盘讯问了朴槿惠涉嫌的核心指控，具体包括强制大企业向Mir财团和K体育财团出资、与“亲信干政”事件涉案人崔顺实合谋从三星集团收受贿赂等。

韩国检方试图通过当面讯问以查证朴槿惠与崔顺实存在共谋犯罪，并希望通过调查能够从朴槿惠方面查到朴崔两人共享经济利益的蛛丝马迹。

不过，尽管检方对于朴槿惠的审讯强度增加，朴槿惠对于大多数罪行仍然是“嘴硬”，她否认曾强迫大企业出资赞助，并强调其本人虽与崔顺实保持近40年的亲密关系，但对于崔顺实在掌控、对接企业与财团基金过程中的违法行为毫不知情，更不存在协助崔顺实中饱私囊的行为。

值得注意是，朴槿惠的态度与立场与批捕前一样，并没有丝毫改变，这种态度也给检方调查带了很大困难。

【命运如何？冰冷铁窗or总统特赦】

韩国大选日是5月9日。来源：韩联社。

朴槿惠的命运如过山车般急转直下，从总统沦为平民，又将从平民沦为阶下囚。被提起公诉后，朴槿惠未来的命运又将如何？如果被判刑，会判多少年？已经65岁的她，能否善终？新总统上台后，会不会对她特赦？

如果朴槿惠最终被判有罪，迎接她的可能是漫长的铁窗生涯。根据韩国相关法律，如果受贿规模超过1亿韩元，被告人将被判处无期徒刑或有期徒刑10年以上，最多可获刑45年。这意味着，朴槿惠可能要在冰冷铁窗里度过余生。

不过，韩国也有特赦前总统的先例。鉴于韩国前总统全斗焕和卢泰愚在分别被判无期徒刑和17年后不久都被后来的总统特赦，外界也在猜测，韩国下任总统上台后，是否会特赦朴槿惠。

韩国大选今日正式起跑，五党候选人形成“五指争大”的局面。其中，民调一直领先的共同民主党候选人文在寅对拘捕朴槿惠一事态度强硬，称是“依据法律和原则的必然结果”。而执政党候选人则希望国民能宽恕朴槿惠。

朴槿惠未来的命运如何，或许要看5月谁能入主青瓦台。