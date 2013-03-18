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美寄宿学校12名教师涉嫌性侵 50年来数十人受害
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 新华网 2017-04-16 09:39
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　　新华社纽约4月15日电据美国媒体14日报道，美国知名寄宿学校乔特·罗斯玛丽学校(乔特学校)日前发布调查报告，承认自上世纪60年代以来，该校至少有12名教职员工曾对学生性侵，受害学生多达数十人，然而校方从未报警或通知相关部门。

　　乔特学校位于康涅狄格州沃灵福德市，美国前总统约翰·肯尼迪、奥斯卡影帝迈克尔·道格拉斯及现总统特朗普的女儿伊万卡等都曾在这里就读。

　　这份报告列举了曾在该校就读的24名学生针对12名教师的性侵指控，这些性侵事件发生在1963年至2010年的近50年间，性侵方式包括亲吻、触摸、强奸等。

　　其中一起严重事件发生在1999年。西班牙语教师贾梅·里韦拉带领学生到哥斯达黎加游学期间，不仅对一名15岁女学生动手动脚，还在同一天强奸了一名17岁女生。

　　乔特学校对上述事件一律采取内部处理，没有报警，也没有按规定通知相关部门，一些事件甚至连本校教职工都不知情。尽管一些涉事教职员被辞退，但仍有一些人留任，校方甚至还为一些人写推荐信让其得以到其他学校继续任教。

　　教师里韦拉在当年事发后很快被乔特学校辞退，但由于校方没有采取任何措施，他在随后的18年中连续在多个学校继续任教甚至出任校长。直到今年3月，他所在学校的学区主管收到乔特学校的通报后，他才被停职，继而于本月辞职。但他本人始终不承认性骚扰和强奸学生。

　　乔特学校14日发表声明，对学校长期存在性侵事件“深表歉意”，称发布调查报告意在显示校方决心以“最高标准”防止和处理教职人员对学生的性侵行径。

　　近年来，美国东北部地区一些学校不断曝出教师性侵学生丑闻，其中包括罗得岛的圣乔治学校、纽约市的霍勒斯·曼学校和波利预备学校等。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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