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朝鲜今日将举行大规模阅兵活动

　　四月十五日，是朝鲜已故领导人金日成的105周年诞辰，也是朝鲜一年一度的“太阳节”。朝鲜在金日成广场举行大规模阅兵活动。在“太阳节”当天举行阅兵仪式是朝鲜的传统。

　　韩国军方认为，朝鲜本次阅兵规模将为朝鲜史上最大。为庆祝今年的太阳日，朝鲜全民都投入到了节庆当中。

　　朝鲜也邀请了来自世界多个国家、多个媒体的一百多名记者，来到平壤报道节日和活动。

　　阅兵方阵正在进行分列式

　　170毫米谷山远程火炮，火炮最大射程超过60公里

　　苏制萨尔5远程防空导弹

　　金正恩到达金日成广场，场内军队大喊“万岁万岁万万岁”。

　　新型远程防空导弹

　　现场武器亮相

　　图为新型轮式122毫米火箭炮

　　阅兵队入场仪式正式开始。

　　朝鲜半岛局势骤然紧张今天成为关键一天

　　随着美国“卡尔·文森”号航母战斗群临时改道前往朝鲜半岛，半岛局势再次骤然紧张。韩国方面，“萨德”落地或已临近。而媒体报道，朝鲜即将进行核试验，朝鲜人民军总参谋部14日还表示，朝鲜会以朝鲜式超强硬应对，并无情粉碎美国所有挑衅。

　　今天是朝鲜前领导人金日成诞辰105周年纪念日，也是朝鲜的“太阳节”。朝鲜今天将举行大规模阅兵，或将在阅兵式上展示洲际导弹等新型战略武器。

　　据悉，朝鲜已经邀请上百位外国记者前往平壤报道。韩国情报部门14日披露，平壤市区已为筹备“太阳节”大阅兵实施交通管制。韩国军方认为，朝鲜本次阅兵规模或将为史上最大。
来源： 央视    2017-04-15 11:29 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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