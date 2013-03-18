洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

美军扔“炸弹之母”能吓住平壤？实际情况或相反
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 环球网 2017-04-15 11:29
分享到：

　　驻阿富汗美军当地时间星期四晚上在这个国家的东部山区投掷了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，该炸弹重9.8吨，爆炸当量相当于11吨TNT，它是迄今美国在战斗中使用的最大威力非核爆炸装置。

　　白宫及驻阿富汗美军表示，使用这种精确制导的巨型炸弹旨在摧毁“伊斯兰国”武装分子的隧道和洞穴系统，该炸弹是清除上述设施同时保持美军打击“伊斯兰国”势头的合适武器。特朗普总统发表简短评论说，这是美军又一次成功的袭击行动。他还提到了朝鲜，表示“炸弹之母”是不是向平壤发出一个信号，这不重要。

　　特朗普担任总统还不到3个月，美国军队发动的攻击至少已经两次受到全球瞩目，一次是轰炸叙利亚空军基地，一次就是在阿富汗使用“炸弹之母”。特朗普对使用美国军力比前任总统奥巴马显然更加随意，他表现出对美国军事力量的某种迷恋和骄傲。

　　即使打了两场战争的小布什总统，每一次开战之前都经过了繁琐程序，而且当时的开战处于广泛的预期之中。然而无论攻击叙空军基地还是往阿富汗山区扔“炸弹之母”，来的都很突然。如果按照这样的频率和速度使用武力，那么特朗普总统就要“不停打仗”了，他说不定最终会作为一名“战争总统”被历史记住。

　　“炸弹之母”是一种非常残忍的武器，它能在爆炸过程中消耗周围的大量氧气，由于破坏力极大，它的所谓“精确制导”只是投放地点意义上的，实际上伤及无辜的概率更高。如今与反恐有关的战区，大多是军民相间的，美军不断在伊拉克、阿富汗等地炸死炸伤平民，现在又把“炸弹之母”投入使用，看来华盛顿并没真把伤及无辜当回事。

　　这次投弹显然有试验该武器实战效果的目的，同时也是给美国的军事威慑增添一个新噱头。想必同样多山的朝鲜感受到了这场遥远阿富汗大爆炸传过来的冲击波。如果美军扔了这个炸弹，就真能把平壤政权给镇住，那倒也不错。然而它所产生的效果很可能是相反的。

　　平壤这些年来只有一个思维，那就是如果没有核武器，萨达姆和卡扎菲政权的下场就是平壤政权未来的样子。“炸弹之母”可能再次刺激并误导平壤：提高自己所能掌握的爆炸当量是多么重要。

　　多方分析认为，朝鲜已经做好举行第六次核试验的各种准备，其最高领导人金正恩可能正在做最后的权衡：引爆还是不引爆。美国军方传递的最新信息对平壤做出理性抉择没有好处。

　　据报道，世界上还有比“炸弹之母”爆炸当量更大的非核炸弹，它就是被称为“炸弹之父”的俄罗斯高效率真空炸弹。设想一下，如果是俄罗斯在打击叙利亚“伊斯兰国”组织时扔一颗“炸弹之父”，那么美国和西方舆论会不会往死里骂莫斯科。

　　美国像是有想怎么做就怎么做的特权，然而这对世界来说很可能意味着某种危险，而不是更多的安全。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳一位老师拄双拐上课 为高考冲刺不落一节课
  • ·岳母遇车祸成“植物人” 女婿悉心照料创造生命奇迹
  • ·黑作坊日产4吨有毒牛百叶！涉及多家知名火锅店
    		•
    轻松get达康书记同款装修风
    轻松get达康书记同款装修风
    唐宫东路社区开展牡丹文化节志愿服务活动
        昨日上午，西工区唐宫东路社区在周王城广场开展牡丹文化节志愿服务活动，志愿者们在广场旁摆出摊位，为过往...
  • ·洛阳农村承包地确权登记颁证工作进行中
  • ·[房产]研究：中国36家上市房企销售额同比涨近八成
  • ·[房产]离婚时将房屋赠子女，一方反悔了咋办？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 价值五千多万人民币的豪宅长这样
  • 大二女生陷校园贷宾馆自杀 借款57万被...
  • 男子转12万元安慰已婚女同学 欲讨回被...
  • 人民的名义女性视角被吐槽：女人成为...
  • 辽宁铁岭最短命市长姜周被双开 上任11...
  • 香菜有多恐怖：全球15%人群患“香菜恐...
  • 洛阳虐童案宣判：施暴情夫被判无期 生...
  • 乐视414午间战报：销售额17.1亿或破去...
  • 河洛文化大集鸣锣开集 将持续到23日
  • 银监会主席助理杨家才或被查 疑涉项俊...
    		•
    百姓呼声
    滨河南路(龙门大道至新街桥)预计10月通车
    还款期内住房公积金账户余额不能现金提取
    精彩图片
    老夫妻过"百岁大寿" 祝...
    白百何出轨男模张爱朋...
    白百何再曝出轨照？当...
    《奔跑吧》周五开跑 迪...
    精彩热帖

    拍牡丹

    课堂讲座人物特写

    功夫了得 切勿模仿

    是他们美化了环境
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周笔畅三张概念海...

    马雅舒微博晒全家福

    鹿晗录跑男生病

    高晓菲玩转制服装
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605