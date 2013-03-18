美军扔“炸弹之母”能吓住平壤？实际情况或相反

驻阿富汗美军当地时间星期四晚上在这个国家的东部山区投掷了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，该炸弹重9.8吨，爆炸当量相当于11吨TNT，它是迄今美国在战斗中使用的最大威力非核爆炸装置。

白宫及驻阿富汗美军表示，使用这种精确制导的巨型炸弹旨在摧毁“伊斯兰国”武装分子的隧道和洞穴系统，该炸弹是清除上述设施同时保持美军打击“伊斯兰国”势头的合适武器。特朗普总统发表简短评论说，这是美军又一次成功的袭击行动。他还提到了朝鲜，表示“炸弹之母”是不是向平壤发出一个信号，这不重要。

特朗普担任总统还不到3个月，美国军队发动的攻击至少已经两次受到全球瞩目，一次是轰炸叙利亚空军基地，一次就是在阿富汗使用“炸弹之母”。特朗普对使用美国军力比前任总统奥巴马显然更加随意，他表现出对美国军事力量的某种迷恋和骄傲。

即使打了两场战争的小布什总统，每一次开战之前都经过了繁琐程序，而且当时的开战处于广泛的预期之中。然而无论攻击叙空军基地还是往阿富汗山区扔“炸弹之母”，来的都很突然。如果按照这样的频率和速度使用武力，那么特朗普总统就要“不停打仗”了，他说不定最终会作为一名“战争总统”被历史记住。

“炸弹之母”是一种非常残忍的武器，它能在爆炸过程中消耗周围的大量氧气，由于破坏力极大，它的所谓“精确制导”只是投放地点意义上的，实际上伤及无辜的概率更高。如今与反恐有关的战区，大多是军民相间的，美军不断在伊拉克、阿富汗等地炸死炸伤平民，现在又把“炸弹之母”投入使用，看来华盛顿并没真把伤及无辜当回事。

这次投弹显然有试验该武器实战效果的目的，同时也是给美国的军事威慑增添一个新噱头。想必同样多山的朝鲜感受到了这场遥远阿富汗大爆炸传过来的冲击波。如果美军扔了这个炸弹，就真能把平壤政权给镇住，那倒也不错。然而它所产生的效果很可能是相反的。

平壤这些年来只有一个思维，那就是如果没有核武器，萨达姆和卡扎菲政权的下场就是平壤政权未来的样子。“炸弹之母”可能再次刺激并误导平壤：提高自己所能掌握的爆炸当量是多么重要。

多方分析认为，朝鲜已经做好举行第六次核试验的各种准备，其最高领导人金正恩可能正在做最后的权衡：引爆还是不引爆。美国军方传递的最新信息对平壤做出理性抉择没有好处。

据报道，世界上还有比“炸弹之母”爆炸当量更大的非核炸弹，它就是被称为“炸弹之父”的俄罗斯高效率真空炸弹。设想一下，如果是俄罗斯在打击叙利亚“伊斯兰国”组织时扔一颗“炸弹之父”，那么美国和西方舆论会不会往死里骂莫斯科。

美国像是有想怎么做就怎么做的特权，然而这对世界来说很可能意味着某种危险，而不是更多的安全。