美国金门大桥自杀防护网动工 当局目标零自杀

原标题：美金门大桥自杀防护网动工当局目标“零自杀”

中新社旧金山4月13日电(记者刘丹)延迟3年的美国旧金山金门大桥自杀防护网13日正式动工，当局目标是将自杀人数从去年的39人降为零。

橘红色的金门大桥于1937年5月27日通车，为世界著名的旧金山地标，也是游客必到之地。大桥连接旧金山市区和北部的马林郡，跨越太平洋和金门海峡，总长度2737米，宽27米，桥下至最高水面67米。

当地时间4月13日，延迟3年的美国旧金山金门大桥自杀防护网正式动工，当局目标是将自杀人数从去年的39人降为零。中新社记者刘丹摄

金门大桥通车以来，成为一些自杀者的首选地。据金门大桥管理局提供的资料显示，迄今为止，已有超过1500人从大桥跳入水中丧命。

2016年，共有223人试图从大桥跳下，184人被巡逻队成功阻拦，另有39人不幸丧生。

金门大桥自杀者越来越趋于年轻化。自2000年以来，25岁以下的自杀者从9人增加至43人。大桥的巡逻人员目前为22人。

来自旧金山的美国国会少数党领袖佩洛西种下象征生命的黄色雏菊。中新社记者刘丹摄

在当天举行的动工仪式上，选自旧金山的联邦参议员范士丹、国会少数党领袖佩洛西、加州华裔众议员丁右立以及数十名自杀者遗属出席。

佩洛西表示，历经数年耗费巨资修建防护网的目的关乎生命，希望能将自杀数字从去年的39人降为零。

出席者为动工仪式种下60株象征生命的黄色雏菊。

自杀者家属出席仪式。中新社记者刘丹摄

自即日起，施工人员将于夜间准备初始工作，5月初开始在桥面以下约6.09米处安装不锈钢的防护网，并向外延伸6.09米，总长2.72公里，两侧均有，2018年中期完工。

防护网耗资2.04亿美元，预算来自联邦、加州和金门大桥管理委员会。