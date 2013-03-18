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香菜有多恐怖：全球15%人群患“香菜恐惧症”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 都市快报 2017-04-14 15:04
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　　原标题：为什么世界上有15%的人有“香菜恐惧症”？香菜究竟有多恐怖！？

　　香菜做为评价两极分化最严重的食材之一。

　　不喜欢它的人对它嗤之以鼻，甚至有人表示香菜的味道闻起来像是这个。。。

　　香菜英文名字的词根是“臭虫”可想而知它的味道对于某些人来说有多可怕。

　　不过，根据科学家的研究表示，不爱吃香菜完全是因为基因导致的，而全世界大约有15%的人是讨厌香菜的。

　　经科学研究发现，主要是因为这类人群有“OR6A2”这个嗅觉基因，这种基因能够很敏锐地接收到香菜里的醛类物质，也就是香菜特殊味道的来源。

　　这个“OR6A2” 离我们生活中肥皂的味道特别接近，所以天生不爱吃香菜的人。就直接感觉香菜有一股肥皂的味道，这让他们觉得香菜闻起来的味道很恶心。甚至世界上还有人成立了“反香菜联盟” 如今人数已经超过5000人。

　　有人甚至在网上还把香菜称作为“阳痿草”，这显然是不靠谱的说法。恰恰相反，其实吃香菜好处多多，不仅能提高生育能力。还能治疗荨麻疹和伤风等等疾病。

　　根据统计，全世界最不爱吃香菜中亚洲人占的比例最大。但是在日本，它却尤其地受欢迎。香菜不但在日本荣登“国民热门食材”第一名，

　　官方甚至不停宣传它有多种好处，例如含有丰富的维生素A、维生素C，还能帮助消化等好处。所以在日本迅速挂起一阵“香菜料理风”比如：香菜乌冬料理

　　日本天妇罗很有名，当然不能少了香菜天妇罗！

　　这个简直丧心病狂啊！

　　这不是薄荷苏打，是香菜苏打！想来一杯吗？

　　日本果然是想象力够丰富的国家，连香菜洋芋片都有了！

　　甚至还有香菜铁粉设计出了带有香菜logo的衣服。

　　其实香菜对于我来说虽然达不到情有独钟，但是它无论是作为佐料还是一道菜品，我都很乐意接受。每次点外卖，还不忘叫老板加一份香菜。而对于那些不吃香菜的人，我只能说你们人生中少了一份“独特的体验”确实挺遗憾的。

　　来源：都市快报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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