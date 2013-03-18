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中国商人购加拿大200年历史度假村 含百间房间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 中国新闻网 2017-04-14 11:03
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　　原标题：中国商人买下加拿大200年历史度假村含百间房间

　　图文无关

　　中新网4月14日电 据加拿大《星岛日报》报道，据YorkRegion，加拿大安河省Jackson‘s Point一间标志性的度假村Briars Resort本月底将迎来一位新的买家。

　　这间度假村是加拿大最古老的度假村之一，由Sibbald家族管理了近200年，有大约100多名员工。

　　经过一年多的全球调查，筛选了超过40多位潜在投资者，最后由一位陆姓中国买家买下这间度假村。

　　度假村占地135英亩，包括100多个历史性的酒店房间，18个洞的私人高尔夫球场和Red Barn土地。交易由中介公司Colliers International酒店经手，于4月底正式易主。

　　度假村副总裁Sibbald说，从所有的收购方案来看，陆先生提出的计划，包括开发度假村，保护当地环境以及支持就业和小区，是所有买家中最适合的。

　　同时他提到，卖给中国人让The Briars回归中国的根源。因为Sibbard家族的前辈Frank Sibbard当年正是用他在中国投资成功的收益，早于1878年买下了这块地产，为今日的度假村、酒店和高尔夫球场打下了根基。

　　他透露，交易后Red Barn土地将改建为娱乐活动场所，同时酒店还将新增房间。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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