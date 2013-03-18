原标题：美国男子精通花式吐烟技巧收获百万粉丝

[环球网综合报道]据英国《每日邮报》4月12日报道，来自美国新泽西州的21岁男子奥斯丁??劳伦斯(Austin Lawrence)通过三年苦练，掌握了各种花式吐烟技巧。他吐出来的烟雾造型千变万化，有水母、三角形、螺旋状，还有最经典的烟雾圈环环相套。其炫技的最新一段视频吸引了140万次浏览量，当中还吸引了说唱歌手德雷克(Drake)。

三年前，奥斯丁是一名主修计算机科学的学生，对网络游戏和万宝路香烟上瘾。为了戒掉香烟所以转吸电子烟，凭着主修科目或是对网络游戏上瘾所造就的有条不紊、执着的态度，他开始自学吐电子烟的小花招。

现在他已经辍学并开设了自己的电子烟商店，通过呼出电子烟时神乎其技的控制力变身为图片分享网站Instagram上的明星。他能呼出高难度造型，如螺旋状、三角形。连说唱歌手德雷克看了他的表演视频都成为他的粉丝，邀请他飞到洛杉矶的豪宅教授此绝技。

他表示这是一份全职工作，每天早上他都花3至4小时练习才开门营业。现在他能呼出精密的“绳索”造型——先呼出一圈圆圈，然后呼出一圈较小的圆圈并从第一圈的中间通过，较小的会开始变大并向后移动使先前的第一圈又从中间通过。他能从嘴巴的两边同时呼出许多“水母”造型，就像电子游戏的手枪射出一轮子弹。他还能在呼出的圆形烟雾旁用手指“推”成三角形。