世界最重女人495公斤 缩胃手术后1个月体重减半

原标题：世界最重女人495公斤缩胃手术后一月减重一半

[环球网综合报道]据英国《每日邮报》4月12日报道，埃及亚历山大市的女子艾曼-艾哈迈德(Eman Ahmed)先天一直处于饥饿状态，36岁的她体重达到495公斤，严重危害着她的生命健康。2月，她被用货运飞机送到印度，在3月7日进行了腹腔镜缩胃手术保命。经历手术和严格的节食后她已减重一半，现在她的体重为260公斤。

医生们检测到艾曼患有罕有的遗传疾病，使她一直处于饥饿状态。在此情况下，医生们为她在减重上所取得的进步感到惊奇。Muffazal Lakdwala医生说：“减重大大地改善了她的健康状况。艾曼的心脏、肾脏和肺部都运转得更好，液体潴留水平也得到控制。”

艾曼出生时11磅(约5公斤)，不过很快被诊断为患有一种寄生虫病，名为象皮病。由于肥胖，她还患有睡眠呼吸暂停综合征、甲状腺机能减退、糖尿病、高血压、肾脏问题和液体潴留。她11岁时因太重不能站立，只能借助膝盖在家里爬行。最后她已无力行动，卧床不起长达25年。

前往印度接受手术时，救护人员需要推倒艾曼家里的一堵墙以协助她出门。2月10日，医护人员先用货运飞机把她送到印度，然后用起重机将她移到医院。当时她的身高体重指数为252，是正常范围的10倍，水分约95公斤。手术前为了排出多余体液，她被安排进行高纤高蛋白质1200卡路里的节食，一个月内减了114公斤。

医院除了为艾曼提供免费治疗外，还花费2500万英镑(约合人民币2.16亿元)建造了一处设施在未来6个月供她住。目前医院通过众筹获得600万英镑(约合人民币5187万元)。