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福建父子在南美经营超市遭抢劫 被歹徒活活烧死
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 大洋网 2017-04-13 15:10
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　　台海网4月13日讯 据海峡都市报报道4月4日下午，在南美洲苏里南经营超市的仙游县游洋镇桥光村村民林志迪、林炎父子，遭遇当地一伙歹徒抢劫。歹徒放火烧毁超市，将父子俩活活烧死在店内。昨日上午，受莆田市领导委托，市外侨办等一行赶到桥光村，慰问了林志迪的亲属。

　　超市于去年盘下父子被歹徒烧死

　　地处山旮旯的桥光村，距游洋镇6公里，人口近1400人。本世纪初以来，村民们特别是青壮劳力争先走出山门闯荡，先后有300多村民远渡重洋，常年在苏里南等南美洲国家经商打工。

　　桥光村村委会文书林建明告诉记者，林志迪今年46岁，也曾当过村里文书。2012年，林志迪借下高额债务前往苏里南经营养鸡场，但一直亏本。去年，在亲戚朋友的帮助下，他盘下了这家超市，并将儿子林炎叫出国帮忙照看。谁想，超市生意还未起色，便遇此横祸。林建明说，苏里南当地治安不太好，几年前，他在苏里南经营超市时就曾遭遇过打劫。而林志迪经营的超市位于苏里南偏僻山区，4月4日下午遇到歹徒抢劫时，仅父子两人在超市，双方对峙中，因为父子平时守备以待，劫匪一时奈何不了，他们便纵火烧毁超市，并在店外把守围攻，把林志迪父子活活烧死在店内。

　　事发时，林志迪的妻子刚好到苏里南首都进货，逃过了一劫。夫妇仅林炎一个儿子，今年春节，林妻还带着儿子回到老家相亲，前段时间两人刚回到苏里南。另外，林志迪的父亲去年去世，家中还有年过八旬的老母亲。目前，林母已被接到仙游城关二儿子家居住。

　　死者损失上百万村民自组捐赠会

　　林建明透露，据他了解，林志迪的超市被烧毁，单经济损失就超过10万美元，而他生前因经营超市和养鸡场曾欠下40多万元的债务。至今，林氏父子因无钱未能运回国安葬。为此，事发后，桥光村村民自发组织了一个以村委会为代表的捐赠会，大家纷纷募捐，截至目前已收到爱心款20多万元。另外，在苏里南的当地侨胞和乡邻也已捐款约50万元，用于善后事宜。

　　昨日上午，受莆田市有关领导委托，市外侨办、仙游县侨联一行来到桥光村，慰问了林志迪的亲属，转交了1万多元慰问金。

　　据悉，该事件发生后，莆田市委、市政府主要领导作出批示，莆田市外侨办第一时间联系了苏里南商会，了解相关情况。据商会透露，当时林志迪父子遭遇了4名武装劫匪抢劫。目前，我驻苏里南大使馆已第一时间与苏里南官方交涉，并启动领事保护应急机制，要求苏里南警方尽快破案，严惩凶手。

　　来源：台海网

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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