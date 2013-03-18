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中企打捞世越号亏损巨大 韩拟追加支付3亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 参考消息网 2017-04-13 15:12
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　　原标题：中企打捞世越号花费近17亿元亏损巨大韩拟追加支付3亿元

　　3月31日，韩国世越号沉船停靠在木浦新港。新华社记者姚琪琳摄

　　参考消息网4月13日报道韩媒称，中国打捞企业上海打捞局在打捞世越号的过程中实际支出费用远超合同金额，韩国政府正在探讨向上海打捞局追加支付费用以弥补其损失。

　　据韩国《朝鲜日报》4月13日报道，据韩国政府高层人员消息称，海洋水产部制定内部方针，决定弥补上海打捞局的部分损失。追加支付规模预计在300-400亿韩元(约合1.82-2.42亿人民币——本网注)，上限不超过500亿韩元(约3.03亿人民币)。

　　报道称，最初上海打捞局与韩国政府商定的世越号打捞费用共计916亿韩元(约5.55亿人民币)。2015年8月最初签订的合同金额为851亿韩元(约5.16亿人民币)，后来因增加了在世越号沉没的海底增设防流失安全网，合同金额也因此追加至916亿韩元。

　　然而随着打捞作业的推迟，上海打捞局的实际支出费用达2800亿韩元(约16.97亿人民币)。原因是设备租赁费用及人工费不断增加。上海打捞局局长洪冲近期也表示：“目前已经向银行贷款1亿美元。”

　　上海打捞局向海洋水产部提出：“世越号遭到腐蚀船体变形，海底状况与预想有所出入，导致打捞工作推迟了4-5个月”，要求考虑上述情况弥补损失。尤其是放置托起世越号船体的铁质吊梁的作业原定于去年8月开始，最晚9月完成，但实际上花费了五个月的时间。原因是海底岩石比预想的要大且坚硬，打碎岩石花费了很长的时间。韩国海洋水产部表示：“存在因自然条件而导致的不可避免的费用增加”，接受了中方的要求。

　　来源：参考消息网

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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