菲总统杜特尔特:不会在南海部署“攻击性武器”

菲律宾总统杜特尔特资料图

本报金边4月12日电(中国青年报·中青在线驻柬埔寨记者蒋天)菲律宾总统杜特尔特4月10日对媒体表示，其下令菲律宾军方占领菲声索的南海岛礁，但主要原因是该地区“地缘政治问题正在变得紧迫”。他同时向中国保证，不会在这个地区部署“攻击性武器”，也不会进占新岛礁。

当天，杜特尔特赴中东访问前在机场发表了上述讲话。杜特尔特称，菲武装部队不会在岛屿上装备“攻击性武器”，连一把枪也不会。他希望中国能理解菲方的立场，因为大家都在“抢岛”。“我向中国政府伸出友谊之手。请仔细看一下目前的局势，我们没有恶意，我国与中国是朋友，这是无可辩驳的事实。”

杜特尔特还称，如果未来菲律宾变得非常富有，他会考虑把菲律宾在南海的岛屿卖给中国。

虽然总统本人仍在为自己上周的言论灭火，菲代理外长马纳洛却在向美国伸出橄榄枝。

据新加坡《联合早报》报道，马纳洛上周五在马尼拉接受采访时说，杜特尔特希望与美国这个长期盟友继续合作，携手维护“南中国海”的和平与稳定。马纳洛称：“我们同美国有着强劲的关系。问题的关键是不要让一些小纠纷影响我们的核心关系。”

彭博社则援引新加坡东南亚研究院高级研究员库克的分析称：“中国在南海海域制造了一些问题，甚至在菲律宾的专属经济区开展了一些活动，这或许是杜特尔特始料不及的。”库克还称，身为资深外交官，马纳洛代表的政府立场可能与杜特尔特有所不同，马纳洛认为美国是菲律宾最重要的经济伙伴与安全伙伴。