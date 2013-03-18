俄太平洋舰队支队再度访韩 俄方称与美航母无关

原标题：俄太平洋舰队支队再度访韩俄：与美航母无关

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[环球网报道实习记者严翔]据俄新社4月11日报道，俄罗斯东部军区新闻局信息保障处处长弗拉基米尔?马特维耶夫当天发布消息称，由“瓦良格”号导弹巡洋舰和“佩琴加”号中型海上油轮组成的俄太平洋舰队支队已于当日抵达韩国釜山港，将进行为期4天的非正式访问。

对于此次访问，韩国媒体也进行了报道。需要指出的是，这是俄太平洋舰队支队在3个月内第二次到访韩国。在今年1月13日，由“特里布茨海军上将”号大型反潜舰和“鲍里斯?布托马”号油轮组成的俄太平洋舰队作战舰艇支队曾对韩国釜山港进行访问。

对此，马特维耶夫介绍说，俄方海军官兵在釜山拜访了韩国海军代表、釜山市市长和俄驻韩国总领事。在4天的访问中，舰队官兵还将参观釜山名胜古迹，和韩国海军们进行一系列“友好的”联合体育活动。

俄方的此次访问恰逢朝鲜半岛紧张局势进一步升级。韩国《世界日报》4月10日报道称，美国部署在日本横须贺的“里根”号核动力航空母舰以及4艘宙斯盾舰、巡洋舰将于4月底抵达韩国周边海域。而在4月9日，以“卡尔?文森”号航母为首的美国海军战斗群已经驶向朝鲜半岛，“以保持战备状态”。

“‘瓦良格’前往釜山不是因为美国航母”——俄罗斯“国家新闻服务”网站4月11日以此为题报道称，引述俄罗斯北方舰队前司令官维亚切斯拉夫?波波夫的话称，俄太平洋舰队支队访韩同美航母没有关系，这“早有计划”，且旨在“友好访问”。

波波夫表示，俄方此次访问旨在进一步发展同亚太地区国家的军事海洋合作，和美航母没有关系。本次访问早在美国航母改变航向之前就已安排好。这是一项计划好的活动，是舰队的系统活动，是一次友好访问。