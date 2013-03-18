特朗普儿子：受伊万卡影响 美国作出袭击叙决定

俄罗斯卫星通讯社4月11日报道，美国总统唐纳德·特朗普的儿子埃里克·特朗普向英国《每日电讯报》表示，姐姐伊万卡对叙利亚伊德利卜遭到化学武器攻击的反应，影响了美国领导层发射导弹袭击叙利亚的决定。

据《每日电讯报》报道，埃里克还在采访时表示，特朗普总统发动对叙利亚军事打击的决心已经证明，美俄不是在一条战线上的伙伴，美国也绝对不会对普京的行为“逆来顺受”。

据埃里克称，伊万卡因叙利亚的化学武器攻击而伤心，同时也因这种残酷行为而被激怒，“伊万卡是3个孩子的母亲，她有影响力。这时候我父亲就会采取行动。”

《星期日泰晤士报》此前也报道，美国总统女儿伊万卡对叙利亚伊德利卜化学武器攻击消息的反应，影响了该国领导人对叙利亚实施导弹攻击的决定。在美国攻击叙利亚空军基地后，她表示对父亲的决定感到骄傲。

埃里克还表示，化学武器攻击后果的照片对他父亲“造成强烈的影响”，但是他指出，总统在决定发射导弹时并没有意气用事。“白色头盔”组织此前发布了似乎从化学武器攻击事发地拍摄的视频。

不过，也有报道称，“白色头盔”组织发布的视频涉嫌造假，他们救的其实是已经死亡的儿童。

4月7日，美国对叙利亚霍姆斯省沙伊拉特空军基地进行打击，作为对几天前叙反对派控制区发生疑似化学武器袭击的报复。不过，叙政府坚决否认使用了化武，并称禁止化学武器组织早已将化武从叙境内运出。

据五角大楼消息，美海军驱逐舰发射了59枚战斧式巡航导弹，打击目标是位于霍姆斯省的沙伊拉特空军基地。叙利亚霍姆斯省省长巴拉兹表示，美国的攻击造成7人死亡，包括5名军人和2名空军基地附近村庄的平民。据俄国防部消息称，2名叙军人失踪，4人死亡，6人在灭火时烧伤。