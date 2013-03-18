洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

特朗普儿子：受伊万卡影响 美国作出袭击叙决定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 澎湃新闻 2017-04-12 09:22
分享到：

　　俄罗斯卫星通讯社4月11日报道，美国总统唐纳德·特朗普的儿子埃里克·特朗普向英国《每日电讯报》表示，姐姐伊万卡对叙利亚伊德利卜遭到化学武器攻击的反应，影响了美国领导层发射导弹袭击叙利亚的决定。

　　据《每日电讯报》报道，埃里克还在采访时表示，特朗普总统发动对叙利亚军事打击的决心已经证明，美俄不是在一条战线上的伙伴，美国也绝对不会对普京的行为“逆来顺受”。

　　据埃里克称，伊万卡因叙利亚的化学武器攻击而伤心，同时也因这种残酷行为而被激怒，“伊万卡是3个孩子的母亲，她有影响力。这时候我父亲就会采取行动。”

　　《星期日泰晤士报》此前也报道，美国总统女儿伊万卡对叙利亚伊德利卜化学武器攻击消息的反应，影响了该国领导人对叙利亚实施导弹攻击的决定。在美国攻击叙利亚空军基地后，她表示对父亲的决定感到骄傲。

　　埃里克还表示，化学武器攻击后果的照片对他父亲“造成强烈的影响”，但是他指出，总统在决定发射导弹时并没有意气用事。“白色头盔”组织此前发布了似乎从化学武器攻击事发地拍摄的视频。

　　不过，也有报道称，“白色头盔”组织发布的视频涉嫌造假，他们救的其实是已经死亡的儿童。

　　4月7日，美国对叙利亚霍姆斯省沙伊拉特空军基地进行打击，作为对几天前叙反对派控制区发生疑似化学武器袭击的报复。不过，叙政府坚决否认使用了化武，并称禁止化学武器组织早已将化武从叙境内运出。

　　据五角大楼消息，美海军驱逐舰发射了59枚战斧式巡航导弹，打击目标是位于霍姆斯省的沙伊拉特空军基地。叙利亚霍姆斯省省长巴拉兹表示，美国的攻击造成7人死亡，包括5名军人和2名空军基地附近村庄的平民。据俄国防部消息称，2名叙军人失踪，4人死亡，6人在灭火时烧伤。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“河科大女学生捡废品救弟”：网友称她“最美姐姐”
  • ·曾被期望上北大清华 为何高中生成为杀人凶手瞒14年
  • ·天价彩礼乱象不止：一些农民将女儿看成竞价商品
    		•
    窗户台面装修 材料怎么选？
    窗户台面装修 材料怎么选？
    洛阳市将探索“宅基地使用权抵押贷款”
        农村土地承包经营权和宅基地使用权也可以用来抵押贷款。昨日召开的2017年全市金融工作暨一季度银证企洽谈会...
  • ·装修的入门知识 你都了解了吗？
  • ·[房产]新华社：国家级贫困县房价超六千 如何限房价？
  • ·[房产]房源信息不能提学区房 广告不得承诺投资回报
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市荣获先进省辖市称号
  • 朝鲜空姐着新版制服亮相 佩戴金日成、...
  • 达康书记惊呆了！洛阳花式点钞达人点...
  • 神舟十一号航天员陈冬回到家乡 与洛阳...
  • 洛阳市老城区20个项目集中签约
  • 白狐闯入一高中被赶跑 专家：血统纯正...
  • 洛阳市郊各牡丹观赏园早开品种牡丹陆...
  • 河南多地纪委通报一批违纪官员 看看他...
  • 满脸是血：华人乘客在美国被暴力拖离飞机
  • 百名摄影家聚焦洛阳 赏花游客纷纷来“...
    		•
    百姓呼声
    辞职后之前缴存的住房公积金怎么才能取出
    加油站内种油菜？消防支队:已要求清理完毕
    精彩图片
    张国立邓婕领衔“国立...
    牡丹文化节来洛阳旅游...
    重庆山区7岁“放牛娃”...
    阿富汗“马背叼羊”大赛
    精彩热帖

    王城牡丹真妖娆

    施工中的牡丹广场

    偶遇老兵来赏花

    旗袍丽人 绝代风华
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    《流星花园》时隔1...

    霉霉租的房装修奢...

    嫩模cos不知火舞

    杨恭如大片韵味十足
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605