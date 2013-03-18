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朝鲜官媒：朝鲜核武器已瞄准美韩基地和美国本土
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 环球时报 2017-04-12 09:30
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　　据朝中社20日报道，朝鲜日前在西海卫星发射场成功进行了卫星运载火箭新型大功率发动机地上点火试验。朝鲜最高领导人金正恩到现场进行指导。

　　[环球时报综合报道]朝鲜接招了：针对美军航母驶向朝鲜半岛，朝鲜外务省发言人10日强硬地声称，将“欣然回应美国所愿的任何方式”。朝鲜《劳动新闻》11日的评论文章说得更直白：“朝鲜革命强军已将南朝鲜和美国侵略军基地，甚至美国本土置于核武器瞄准镜之下。”

　　“德国之声”解读说，朝鲜这是在警告美国，它已做好一切战争准备。“朝鲜外务省的回应符合其一贯的‘超强硬对强硬’原则，这是朝鲜几十年来应对美国外部压力奉行的原则和逻辑”，中国国际问题研究院研究员杨希雨对朝鲜的表态并不觉得意外，但认为半岛对峙双方竞相增加对对方的威慑累计的结果是，半岛战争危险从未像现在这样大。

　　朝鲜强硬地表达敢战决心时，邻国韩国却焦虑地担心战争爆发。

　　据韩国《朝鲜日报》11日报道，最近以来，在韩国经济界和证券界等领域，认为朝鲜半岛战争迫在眉睫的“小道消息”迅速传开，有的说：“到本月底，中国会说服朝鲜领导人流亡；如果说服失败，美国将对朝鲜进行先发制人的打击。”在首尔工作的一些外企人士称：“最近有传闻说，几家外国公司下达了指示，要求‘制订发生紧急情况时撤出在韩资产和人员的计划’。”在韩国的社交媒体上，“美军战略物资正集中从美国本土运往朝鲜半岛”等文章也在流传。

　　“朝鲜半岛局势极度不安，战争爆发论迅速扩散”，韩国《中央日报》11日也报道说，朝鲜在金日成生日(4月15日)与朝鲜建军节(4月25日)前后发起第六次核试验与导弹挑衅的可能性，以及美国打算轰炸朝鲜的传闻甚嚣尘上。韩国的社交平台开始传出“27日空袭朝鲜”的传闻。

　　韩国政府不得不出面安抚民心。据韩联社报道，韩国国防部发言人文尚均11日在例行记者会上呼吁国民不要被网上流传的“4月朝鲜半岛危机”“朝鲜领导人逃亡”等谣言所迷惑。同一天，韩国外交部发言人赵俊赫也表示，所谓“半岛4月危机”的说法毫无根据。他称，美国曾明确表示，在没有得到韩方同意的情况下，不会采取任何新的政策或措施。

　　就在民间疑虑丛生之际，韩国国家安全处10日紧急检查延坪岛居民避难设施和客船安全管理情况。受此影响，韩国股市迅速下跌，军工产业相关股票则在“战争危机论”的推动下暴涨。

　　[环球时报驻朝鲜、韩国、日本、德国特派特约记者莽九晨陈尚文蓝雅歌青木任重环球时报记者姚丽娟]

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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