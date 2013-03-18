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美国加州小学枪击事件：枪手与被杀女教师为夫妻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 新华网 2017-04-11 15:12
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　　新华社洛杉矶4月10日电(记者郭爽黄超)据美国警方说，在加利福尼亚州圣贝纳迪诺一小学10日上午发生的枪击事件中，枪手与被打死的女教师是夫妻关系，该案造成包括枪手在内的3人死亡。

　　在当天下午举行的新闻发布会上，圣贝纳迪诺市警察局局长贾罗德·伯关说，枪手塞德里克·安德森进入圣贝纳迪诺北园小学一教室，用一把大口径左轮手枪打死作为该班级教师的妻子，而后饮弹自杀。枪手和死亡女教师现年均为53岁。

　　警方此后称，枪击事件还造成两名小学生身受重伤，其中1名8岁男孩在被送往医院后死亡，另一名9岁小学生仍在医院接受救治，情况相对稳定。警方表示，枪击事件发生的教室是为一至四年级有特殊需要儿童设置的班级。当时，教室内共有15名学生，两名助理教师。

　　附近居民玛丽亚·维拉塔罗在事件发生后接受新华社记者采访时说，事件发生时，她听到四五声枪响，之后看到一名非洲裔妇女抱着一名受伤学生出来，随后有其他学生跑出，有人身上有血迹。

　　闻讯赶来的家长，聚集在圣贝纳迪诺北园小学附近。有人哭泣、祈祷，有人望眼欲穿，有人看到孩子跑上前紧紧拥抱……

　　警方称，枪手进入学校时按照程序出示了身份证件，但当时没有人注意到他携带了枪支。圣贝纳迪诺市警察局局长伯关此前在社交媒体上说，这是一起“谋杀、自杀”事件。

　　北园小学共有从学前班到六年级约530名学生，其中不少来自当地低收入拉美裔家庭。据悉，学校内的威胁已解除，但未来两天将关闭。事件发生后，附近两所小学也已临时关闭。

　　圣贝纳迪诺距离洛杉矶市约100公里，是加利福尼亚州犯罪率最高的城市之一。近年来，该地区枪支暴力事件不断发生。2015年12月2日，圣贝纳迪诺市一所残障康复中心发生恐怖袭击事件，造成至少14人死亡，超过20人受伤。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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