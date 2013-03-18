英国收藏家花25万买坦克 油箱中藏价值千万金条

原标题：英国收藏家花25万买坦克油箱中竟藏价值千万金条

尼克·米德(左)和机械师托德·张伯伦在给坦克进行修复保养时发现了金条。

国际在线专稿：据俄罗斯纽带新闻网4月10日援引英媒报道，英国一名坦克收藏家用价值三万英镑(约合人民币25万元)的装备在网店上换来了一辆苏联T54式坦克，没想到的是，在这辆坦克中竟藏有价值200万英镑(约合人民币1700万元)的金条。

55岁的尼克·米德是英国一名坦克收藏爱好者，他开着一家军事商店，给那些和他一样的坦克爱好者们提供驾驶坦克的机会。他在网上购物平台eBay上用一辆军事卡车和一辆自行火炮换来了一辆苏联T54式坦克，价值约合人民币25万元。

最近，米德和机械师托德·张伯伦对米德的收藏品进行修复保养，在这辆苏联T54式坦克的油箱中发现了数块金条，总价值约合人民币1700万元。

据悉，藏在坦克中的金条价值可达人民币1700万元。

据悉，米德所买的这辆坦克曾属于伊拉克军队，并参与了1990年到1991年的海湾战争，米德认为，这可能是伊拉克士兵在科威特掠夺的黄金，被藏在了坦克中，而坦克后来被英方带回英国。

两人不知道该拿这些金条怎么办，于是他们选择了报警。警方取走了金条并给他们开具了收据。米德表示：“虽然我没有得到金条，可是，我还拥有美丽的坦克，这就够了。”