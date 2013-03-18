洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

英国收藏家花25万买坦克 油箱中藏价值千万金条
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 国际在线 2017-04-10 14:52
分享到：

　　原标题：英国收藏家花25万买坦克油箱中竟藏价值千万金条

　　尼克·米德(左)和机械师托德·张伯伦在给坦克进行修复保养时发现了金条。

　　国际在线专稿：据俄罗斯纽带新闻网4月10日援引英媒报道，英国一名坦克收藏家用价值三万英镑(约合人民币25万元)的装备在网店上换来了一辆苏联T54式坦克，没想到的是，在这辆坦克中竟藏有价值200万英镑(约合人民币1700万元)的金条。

　　55岁的尼克·米德是英国一名坦克收藏爱好者，他开着一家军事商店，给那些和他一样的坦克爱好者们提供驾驶坦克的机会。他在网上购物平台eBay上用一辆军事卡车和一辆自行火炮换来了一辆苏联T54式坦克，价值约合人民币25万元。

　　最近，米德和机械师托德·张伯伦对米德的收藏品进行修复保养，在这辆苏联T54式坦克的油箱中发现了数块金条，总价值约合人民币1700万元。

　　据悉，藏在坦克中的金条价值可达人民币1700万元。

　　据悉，米德所买的这辆坦克曾属于伊拉克军队，并参与了1990年到1991年的海湾战争，米德认为，这可能是伊拉克士兵在科威特掠夺的黄金，被藏在了坦克中，而坦克后来被英方带回英国。

　　两人不知道该拿这些金条怎么办，于是他们选择了报警。警方取走了金条并给他们开具了收据。米德表示：“虽然我没有得到金条，可是，我还拥有美丽的坦克，这就够了。”

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·错把断肠草当金银花险丧命 春季小心这8种野菜
  • ·药品销售费用的10%用来维护与医院、医生关系
  • ·一男科医院聘美女主播直播招揽患者 官方调查
    		•
    与健康相关的10个家装细节
    与健康相关的10个家装细节
    社区：小区路灯常“罢工” 到底该咋办
        西工区洛阳桥社区居民朱先生：我们小区里有条东鹏路，这里的路灯电闸在附近某酒店内，该酒店负责为路灯供电...
  • ·出现这6大征兆，就意味着房价要暴跌！
  • ·[房产]洛阳青少年新媒体思想引导空间落户中电银河湾
  • ·[房产]公积金去除大病提取功能 应回归住房保障功能
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶的天...
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛阳体...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹文化...
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 好想...
  • 揭《人民的名义》官员原型 姐妹傍贪官...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在第35...
    		•
    百姓呼声
    咨询：二手房过户办理需要什么手续和流程
    异地的驾照到期了，可以在洛阳办理换证吗
    精彩图片
    被狂追！邱淑贞15岁女...
    《建军大业》发海量剧...
    女子捐肾救夫 十万分之...
    宇航员拍摄极光美景 “...
    精彩热帖

    三姐妹推老娘看牡丹

    烟雨洛邑古城

    大珠小珠落牡丹

    总领群芳是牡丹
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    马雅舒回应女儿被骂

    佟丽娅瑞士街拍照曝光

    喜哥穿樱花粉鲜嫩娇美

    张子萱产后苗条似少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605