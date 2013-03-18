美向朝鲜半岛附近派航母战斗群 朝方表无惧(图)

美国海军“卡尔·文森”号航母。新华/路透

美国军方9日证实，已经派遣一支航母战斗群驶向西太平洋朝鲜半岛附近水域，从而在这一地区保持军事存在，以示对朝方近期举动的回应。

法新社评论，美军这一动向将增加朝鲜半岛紧张局势，尤其是在美军对叙利亚政府目标实施军事打击之后。此前，朝鲜外务省发言人强烈谴责美国空袭叙利亚是对主权国家的侵略，并表示朝鲜不会被美国所谓的“警告性”行动吓倒。

【北上示震慑】

美军太平洋司令部发言人戴夫·贝纳姆9日说：“太平洋司令部已经命令"卡尔·文森"航母战斗群向北航行，这是为在西太平洋保持警惕和保持军事存在所作的谨慎措施。”

这一战斗群包括“卡尔·文森”号航空母舰、海军第二航空队、两艘“阿利·伯克”级导弹驱逐舰和一艘“泰孔德罗加”级导弹巡洋舰。

贝纳姆告诉法新社记者：“这一地区的头号威胁是朝鲜，原因是它进行鲁莽、不负责和具有破坏性的导弹试射项目及寻求核武能力。”

韩国军方5日称，朝鲜当天早晨向朝鲜半岛东部海域试射一枚发射物，疑似弹道导弹。

一名不愿公开姓名的美国国防部官员告诉美国有线电视新闻网记者，“卡尔·文森”航母战斗群驶向西太平洋的朝鲜半岛附近水域，“为的是对近期朝鲜的挑衅行为作出回应”。

“卡尔·文森”号航母属于美国海军第三舰队，母港位于美国加利福尼亚州的圣迭戈。这艘航母今年1月初前往西太平洋地区执行任务，并参与了日本及韩国的军事演习。

8日晚，美国海军第三舰队在一份声明中说，“卡尔·文森”航母战斗群将北上，这支从新加坡起航的舰队原本要赴澳大利亚。

【地区或紧张】

美国海军的最新动向引发各方关注。法新社评论，这将增加朝鲜半岛紧张局势，尤其是在美军对叙利亚政府目标实施军事打击之后。

俄罗斯议会上院防务和安全委员会主席维克托·奥泽罗夫9日警告，美方做法可能会刺激朝鲜，“促使朝鲜领导人作出仓促决定”。他还担心，美军舰可能会袭击朝鲜军事设施，“这种可能性不能排除”。

白宫证实，针对朝鲜半岛紧张局势，特朗普8日已经和韩国代总统黄教安通电话。

日本首相安倍晋三9日证实，他已经和特朗普通了45分钟电话，双方一致认为，在朝鲜问题上日美韩“保持团结”有必要。

【朝方表无惧】

截至9日中午，朝鲜方面尚未对美国海军最新动向作出反应，但据朝中社8日报道，朝鲜外务省发言人对美国空袭叙利亚予以强烈谴责，认定这是对主权国家的侵略。

这名发言人说，有人宣称美国对叙利亚此番军事行动也是在向朝鲜发出“警告”，但朝鲜不会被吓倒。

发言人说，通过本次美国对叙利亚的军事打击，世界可以看清谁才是和平的搅乱者和破坏者。叙利亚事态再次让朝鲜深刻铭记，只有靠自己的力量才能抵抗帝国主义侵略、守卫自己的国家。朝鲜将以核武力为中枢的军事力量，粉碎美国侵略，强化自卫性国防力量，用自己的力量保卫自己。(杜鹃)(新华社专特稿)