(原标题：首次“习特会”这些成果不可不知)

4月6日至7日，国家主席习近平赴美国佛罗里达州海湖庄园，同美国总统特朗普举行中美元首会晤。这是美国新政府就职以来中美两国元首首次会晤，受到各界广泛关注。

高层往来是中美关系保持热度的有效方式

美方精心安排访问气氛融洽

美国高度重视习主席访问。美国国务卿蒂勒森亲自去机场迎接习主席，实为高规格安排。美国“第一家庭”展现出对中国文化的喜爱。两国元首夫妇共同欣赏了特朗普外孙女和外孙演唱中文歌曲《茉莉花》并背诵《三字经》和唐诗。美国国务卿蒂勒森在会晤后向媒体表示，两国领导人之间的“化学反应”是积极的。

中美领导人建立良好工作关系

中美领导人均重视双边关系发展。尽管中美关系曾经历起伏挫折，但当前形势下，双方都不愿把关系搞坏。习主席提出，中美关系未来发展需要两国领导人作出政治决断，拿出历史担当。特朗普则强调，美中两国作为世界大国责任重大。

两国领导人将保持密切往来。习主席邀请特朗普年内对中国进行国事访问，特朗普愉快接受。美官员此后与媒体确认，特朗普将于今年访华。高层往来是中美关系保持热度的有效方式，也是两国就重要问题进行对表的必要途径。

双方沟通合作机制整合

中美关系涉及方方面面的问题。建立畅通的对话合作机制对两国维护关系稳定、管控分歧、促进合作至关重要。习主席访问期间，中美建立了外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话合作机制。四个机制覆盖中美关系各个领域，将成为未来中美互动的框架。

军事交流成为重要看点。此次领导人会晤重申，双方将保持两军各级别交往，将建立联合参谋部对话机制新平台。一方面，中美重视对话磋商，将通过多种方式进行沟通，防止出现误判。另一方面，双方将继续完善重大军事行动相互通报信任措施机制和海空相遇安全行为准则两大互信机制，避免擦枪走火。

共同做大蛋糕

鉴于特朗普提出的“美国优先”原则，中国提出的方案是做大合作蛋糕。特朗普肯定中国发展成绩。中国希望美国从中国发展中看到机遇。习主席明确表示欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。

此次中美领导人会晤，为中美关系调试发挥重要作用。中美关系站在新起点。