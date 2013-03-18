华裔神秘“房姐”4.8亿保释金震动美国

近日，一则谋杀嫌疑犯保释的新闻轰动了整个美国社会。据美国广播公司(ABC)近日报道，涉嫌杀害抛尸前男友的美籍华裔女子蒂芙尼·李(以下简称李某)在加州圣马特奥郡法院获得保释许可，以大约7000万美元的金额被保释出狱。

近日，一则谋杀嫌疑犯保释的新闻轰动了整个美国社会。

图片来源：美国广播公司记者推特

据美国广播公司(ABC)近日报道，涉嫌杀害抛尸前男友的美籍华裔女子蒂芙尼·李(以下简称李某)在加州圣马特奥郡法院获得保释许可，以大约7000万美元的金额被保释出狱。

这桩2016年发生的谋杀案包含李某在内共有三名嫌疑犯，案情涉及了跨种族恋爱、情杀纠葛、抛尸130公里、装甲车破门等一系列元素。李某家人迅速掏出价值人民币4.8亿元的保释金，也让美国社会感到震惊。李家拿出400万美元现金和加州湾区的15套豪宅作保释金抵押，背后也牵出了旧金山一位神秘的华裔“房姐”。

美国保释金制度再惹争议

据每日邮报报道，2016年5月21日，美国警方动用装甲车攻入李某豪宅，将她和现任男友博雅特逮捕收押。李某涉嫌伙同另外两人杀害前男友格林，并抛尸在130公里以外的地方。

三名嫌犯从左至右：李某、博雅特、阿德拉图片来源：圣马特奥郡警长办公室

李某这次引发争议的保释金制度，是北美大陆的一种古老特殊的司法制度，从殖民地时期就开始存在了。1776年美国独立后的宪法第8条还特意规定，“不允许将保释金设置地过高。”

根据美国律政协会期刊介绍，保释金制度是指嫌犯向法庭缴纳的一笔押金后，法庭允许嫌犯出狱，直到开庭审理时再回法庭报到。如果嫌犯潜逃，则这笔押金将被法庭充公；如果嫌犯在案件审理时返回法庭，这笔押金就将得到退还。所以如果李某在今年9月份案件开庭审理时回到法庭报到，那么这笔高达7000万美元的保释金就将得到退还。

根据每日邮报报道，加州圣马特奥郡法院原本为李某定下3500万美元的保释金额，但李家无法拿出足额现金，申请以房产的形式缴纳保释金。根据加州法律，“以非现金形式缴纳保释金的，需缴纳的额度应为原判决的两倍”。

然而这并没有难倒李某的家人。李家一共向加州地方法院上缴了400万美元现金和加州湾区的15处房产，合计价值据初步估计达到了7000万美元(约合人民币4.8亿元)的保释要求。

李某保释金额图片来源：美国广播公司

据每日邮报报道，最近几年美国社会一直对保释金制度充满抨击。一方面，富人可以交保释金获得暂时的人身自由，而穷人则无法负担高昂的保释金。另一方面，法庭在判决是否允许嫌犯保释时，通常会对李某这样的富人格外开恩。而美国律政协会期刊的统计数据表明，法庭的保释决定可以在心理上影响到案件审理的最终结果。

谋杀案牵出旧金山“房姐”

根据地产公司Zillow数据，李某在警方突袭时居住的豪宅，是她在2011年以226万美元购入。这栋房目前的市价已涨到650万美元。

美国广播公司报道，李某出生于北京，年幼时移民来美，在旧金山长大。李某的辩护律师杰夫·卡尔表示，李某的母亲旅美后从事房地产生意非常成功，在加州湾区拥有很多物业，李某被捕前居住的豪宅只是其中一栋。

正因为李家在旧金山拥有多处房产，她的家人才有可能在极短时间内拿出价值数千万美元的房产，为李某交纳美国司法史上罕见的高额保释金。据ABC报道，李某的保释金金额位居美国历史上第8高。

据美国广播公司报道，加州法院仍在审核李家上交的房地产，并为每处房产确定估值。每日经济新闻(微信号：nbdnews)目前还未发现这15处房产的具体名单。

每经小编(微信号：nbdnews)在北美华人网站“贝壳村”看到，李某和前男友格林的居住地Millbrae房价在最近两年一直处于暴涨状态。这里由于交通便利，临近旧金山机场，房价从1996年至今上涨了三倍。Millbrae的独立房屋一般都要价超过200万美元。Millbrae南边的小城Burlingame，则是另一位嫌疑人阿德拉居住和被逮捕的地方。每经小编(微信号：nbdnews)看到，Burlingame的房价走势和Millbrae类似，在最近三十年内，当地房价上涨了七八倍左右。一栋普通的四卧室房间，售价为650万美元。

希尔斯堡房价图片来源：贝壳村

李某自己居住的Hillsborough(希尔斯堡)就更是地段豪华了。贝壳村网站介绍，该城只有一万人口，这里没有企业，只有纯粹的私人住宅，并有几家私立学校和高尔夫球场。当地的房价自然要比周边贵上很多。

以一栋占地1.2万平方英尺的豪宅为例，每经小编(微信号：nbdnews)看到挂出的售价高达1975万美元。虽然李某家持有的房产具体位置不详，但根据其坐落的地段判断，其房产价值应该不菲。

全美关注李某保释，死者亲友无法接受

李某的家人迅速付清了7000万美元的高额保释金，使得李某获得了暂时的人身自由。另外两位嫌疑犯博雅特和阿德拉则必须被关押在监狱中，直至几个月后的重新开庭审理。

根据每日邮报报道，李某在获得保释后，由私人保镖护送上一辆法拉利跑车扬长而去。同时死者格林的一位朋友邓恩告诉每日邮报记者，格林的母亲对李某的保释无法接受。“李某那样的有钱人可以得到自由，而我们这样的普通人则要承受伤害”，邓恩说道。

李某的辩护律师杰夫·卡尔则对ABC记者表示，另外两名嫌犯由于不像李某一样财力充裕，自己放弃了申请保释的机会。

这样强烈的对比，让美国公众对“富二代”能用钱买自由的现实状况感到震惊和愤慨。李某的辩护律师杰夫·卡尔表示，在保释出狱后，李某收到过多次人身威胁。受害者格林的亲友们也在社交媒体上表达对司法判决的不满。

圣马特奥郡的检察官原本并不希望李某能获得保释，但杰夫·卡尔在法庭上的精彩辩论后，当地法院准许李某保释出狱。

杰夫·卡尔表示，“李某在美国念书获得金融硕士学位，没有前科，之前没有任何不良行为”。他认为，李某应该和所有嫌疑犯一样获得宪法赋予的被保释权利，不能因为李某家里有钱，就假定她有可能潜逃回中国。

为了防止潜逃，李某需要佩戴电子脚镣，居家软禁、向当局上交自己和女儿的护照，并且远离任何机场至少100码(约91米)。当地检察院还在向法院申请，对李某进行定位监控。

辩护律师杰夫·卡尔称李某从小就是个“乖乖女”，在当地社区也受人喜爱。当格林的朋友们和美国一般大众显然并不买账。

格林的朋友创办的纪念主页图片来源：Facebook

每经小编(微信号：nbdnews)在Facebook网站看到，格林的朋友们为他创建了一个纪念主页。主页下不断有民众留言，呼吁惩治凶手，还格林一个公正。