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巴西黄热病疫情仍在蔓延 已导致202人死亡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 中国新闻网 2017-04-08 11:14
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　　中新社圣保罗4月7日电　巴西卫生部7日发布最新报告，显示自去年12月该国爆发黄热病疫情以来，至今共发现疑似黄热病病例2210例，其中604例确诊，552例待查，1054例被排除。因黄热病死亡人数为202人。

　　报告称，死亡人数中米纳斯吉拉斯州最多，为148人。圣埃斯皮里图州为43人，圣保罗州和帕拉州均为4人，里约热内卢州为3人。此外，还有48例死亡病例仍在调查，52例死亡病例被排除。

　　在604例确诊病例中，米纳斯吉拉斯州为438例，圣埃斯皮里图州为146例，里约热内卢州为11例。圣保罗州和帕拉州分别为5例和4例。

　　巴西卫生部表示，目前所有黄热病确诊病例均发生在农村地区以及部分内陆城镇，特别是森林等植被较密集的地区，大城市地区还未发现黄热病病例。

　　世界卫生组织在3月早些时候建议计划赴巴西黄热病高发地区旅行的游客接种黄热病疫苗。该组织3月24日还为巴西提供了350万剂黄热病疫苗，帮助巴西抗击这一致命热带疾病。

　　当前，为防止黄热病蔓延，巴西各地卫生部门正加紧组织民众注射疫苗，许多民众排队接种黄热病疫苗。

　　黄热病是一种由黄热病病毒引起、经蚊子叮咬传播的急性传染病，临床表现主要为发热、黄疸、出血等，少数感染者会出现严重症状并死亡。目前没有特效疗法，但接种疫苗可有效预防黄热病。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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