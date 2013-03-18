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揭秘叙利亚“白头盔”组织:拯救者还是作秀者？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 中国新闻网 2017-04-08 11:11
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　　中新网4月8日电　近日，有关“叙利亚政府军疑似使用化武”的消息登上国际各大媒体头条，外媒有关此次化武袭击的新闻中，一个以前引起过争议的角色——叙利亚“白头盔”再次出现在救援现场。何为“白头盔”，他们在叙利亚危机中扮演什么样的角色，他们到底是战乱中的“拯救者”，还是刻意挑起外界情绪的“作秀者”？

　　白头盔被指与恐怖组织有关联。

　　“白头盔”成立于2012年，全名为“叙利亚民防组织”(Syrian Civil Defence)，成员约有3000人左右，是叙利亚民间成立的非政府组织。由于志愿者救援会戴上白色的头盔而得名“白头盔”。

　　“白头盔”的官网上经常发布照片和视频，内容主要是他们在战争的废墟中救助受害者。官网称，在过去5年中，为了拯救民众，有166名“白头盔”志愿者牺牲。首页上还写着该组织的格言：“凡救活一人，如救活众生”。

　　“叙利亚的英雄”、“世界上最危险的工作”……自成立以来，随着宣传力度的加大，“白头盔”在西方社会的美誉越来越高。一部讲述“白头盔”组织5年来救死扶伤的同名短片，甚至赢得了2017年奥斯卡最佳纪录短片奖。

　　白头盔摆拍视频，“伤者”在拍摄完成后同“救援者”合影。

　　不过，“白头盔”光环熠熠的英雄形象，近来却被人一一刺破：照片涉嫌造假、涉嫌勾结恐怖组织、背后有西方“大金主”、政治倾向并不中立。

　　2016年11月，“白头盔”的一段摆拍视频引发公愤。视频开始时，所有人都保持不动，在“开拍”命令下达后，“白头盔”开始把埋在废墟中的伤者抬出。拍摄过后，“伤者”笑嘻嘻地同救援人员合影。

　　“白头盔”并不否认这是“摆拍”，但辩称，这样做是为了引起人们对叙利亚局势的注意。

　　2016年8月，叙利亚5岁的男童奥姆兰死里逃生的一张照片引发了全世界关注，身上满是灰尘和血迹的奥姆兰茫然无措的表情让人心疼。不过，有媒体指出，在场的“白头盔”不赶紧救治男童，而是先把男童摆在凳子上，让三台摄影机同时围着他“记录”当时的惨状。

　　在“白头盔”3个不同视频中，出现同一个被救援的女孩。

　　此外，细心的人发现，在“白头盔”发布的部分视频中，该组织成员同疑似恐怖分子的人员一起挥舞枪支。还有的视频中，“白头盔”在恐怖分子执行枪决后为遇难者收尸，引发了该组织同恐怖组织关系的质疑。此外，“白头盔”在多部不同场景、不同事件的视频中，都恰巧“救援”了同一个叙利亚女孩。

　　美联社报道，短片《白头盔》拍摄者之一、“白头盔”负责人雷德?萨利赫因为有与叙利亚“基地组织”、“努斯拉阵线”等恐怖组织联系的嫌疑，未被美国获准入境。

　　在阿勒颇，不少民众更是对“白头盔”有不同的看法，他们指责“白头盔”是小偷、只会演戏，根本不是所谓的英雄，“他们看到黄金就顺走了”。

　　在“白头盔”3个不同视频中，出现同一个被救援的女孩。

　　对于“白头盔”所谓的救死扶伤，阿勒颇有民众表示：“他们只在摄像机打开的时候才有所动作，摄像机镜头挪开了他们就走了，仍由伤者留在废墟中，他们让我们从废墟中把人挖出来。”

　　公开资料显示，“白头盔”由英国退役军官创立，创始资金高达1亿美元，出资方包括美国、英国，土耳其和荷兰也提供了帮助。背后有这样大的西方“金主”，无怪乎“白头盔”在视频中一贯明里暗里将矛头指向叙利亚政府和俄罗斯。

　　自去年以来，“白头盔”还在为冲击诺贝尔和平奖而“不懈努力”。但在一切荣誉背后，“白头盔”连老老实实地“救人”也谈不上，却在宣传造势上投入大量人力物力。叙利亚乱局中，为何独有“白头盔”被捧上神坛，值得深思。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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