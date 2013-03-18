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特朗普5岁外孙女又秀中文啦 这次是《茉莉花》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 观察者网 2017-04-08 11:15
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　　习特会终于在美国弗罗里达州海湖庄园上演了。

　　除了两国元首夫妇，在场的两个小孩也赚足了媒体的眼球。

　　据新华社4月7日消息，下午5时许，习近平和夫人彭丽媛抵达海湖庄园，特朗普和夫人梅拉尼娅在停车处热情迎接。

　　两国元首夫妇合影留念。

　　亲切会谈。

　　虽然中间伴有一些小插曲——美军突然向叙利亚空军基地发生59枚导弹，但是总体氛围还是十分融洽的。

　　一起共进晚餐。

　　就在这些大人们会面的时候，有两个小孩吸引了大家的注意。

　　这两个看上去还略带羞涩的小孩是特朗普5岁的外孙女阿拉贝拉，以及她弟弟约瑟夫。

　　他俩为两国元首夫妇献上了中文歌曲《茉莉花》，并背诵了《三字经》和唐诗。

　　特朗普外孙女和外孙中文竟然这么溜？

　　其实早在6日，伊万卡就已经在社交媒体上作了预告……

　　划重点……

　　据悉，这一品牌的中文积木专门教给孩子中文中动物的写法和发音，每套共有32块，一侧画着动物图像，另一侧则用中文写着动物名字。

　　伊万卡正在教最小的儿子，刚过完一岁生日的西奥多学习中文。这位35岁的母亲日前贴出了一张自己与儿子在客厅中的合影，并附言“一天中最美好的时光！”

　　都说孩子要从小抓起，看来伊万卡深谙此道。

　　熟悉特朗普一家的应该知道，虽然当上总统的外公一直在拿中国说事儿，但是他的外孙和外孙女倒是从小就学起了中文。

　　特别是现年5岁的阿拉贝拉(Arabella Kushner)已经多次秀过她一口流利的中文。

　　今年2月，就在大家都在望眼欲穿地等着特朗普的新年贺词时，伊万卡在推特上上传了一段阿拉贝拉的《新年好》的视频。

　　伊万卡配文说，“阿拉贝拉唱着她从中国新年学到的歌曲，在这节日庆典之际，祝愿每个人都有个精彩的新年。新年快乐！”

　　最后“新年快乐”4字还是用中文所写。

　　发音准确、吐字清楚的歌声加上拿着中国传统玩具——舞狮的灯笼的可爱模样颇受好评。

　　视频最后，阿拉贝拉还送出了一个飞吻，并鞠躬致谢。

　　这还没完。去年中国农历猴年春节时，阿拉贝拉也通过视频秀了一把中文。

　　她身着中国特色的红色连衣裙，摇头晃脑地念了李绅的《悯农》和骆宾王的《咏鹅》。

　　当时才4岁的阿拉贝拉，发音就明显稚嫩了很多。

　　其实早在去年11月特朗普当选美国总统的时候，阿拉贝拉3岁时一段唱中文儿歌的视频就刷屏网络。

　　据《时尚芭莎》报道，伊万卡在怀孕时读了一本关于早教的书，当时伊万卡便准备让自己的第一个孩子早早开始学中文。阿拉贝拉于18个月大的时候就开始接受中文学习。作为40亿美元资产的继承人，掌握中文有助于她在未来的商业活动中和中国人交流。

　　另据《每日邮报》消息，伊万卡曾透露，自家有一位“不可思议”的华人保姆，也会教女儿中文。

　　阿拉贝拉的中文教师景涌泰称，她的中文很流利，比班上其他同龄孩子好很多，即使很快的语速也能听懂。

　　伊万卡还透露，阿拉贝拉能用中文叫出动物园里几乎每一种动物的名字。

　　对于伊万卡近期频频让其儿女秀中文，外媒称其原因是在中国人眼中，伊万卡一家在特朗普对华的对抗性政策中，起到了缓冲、桥梁的作用。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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