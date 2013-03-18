韩国试射新弹道导弹 射程覆盖朝鲜全境

据新华社电 韩国国防部高级官员6日说，韩国军队成功试射了一枚射程800公里、可覆盖朝鲜全境的新型“玄武”系列弹道导弹。韩联社援引消息人士的话报道，这是向朝鲜“再次发出强硬的警告信号”。

一名不愿公开姓名的国防部官员说，隶属韩国国防部的国防发展局在忠清南道泰安郡的安兴综合实验场成功试射这枚弹道导弹，导弹在发射、飞行、命中等方面达到标准。韩国国防部长官韩民求观看了试射过程。

这名消息人士没有披露导弹试射的具体日期，只是说“近期”。

韩国国防部没有公开承认、也没有否认试射导弹。国防部发言人文尚均在例行记者会上说:“按照2012年修订的韩国和美国之间的导弹(研发)指导方针，我们一直在研发最大射程800公里、弹头最大载重500公斤的弹道导弹。”

文尚均说，这一导弹仍处于研发阶段，尚难估计何时部署。一旦部署，将公布导弹的正式命名。此外，他没有透露更多细节。

韩联社援引军方消息人士的话报道，这一新型导弹将在年内服役。届时，即使从韩国南端的济州岛发射，也可以达到朝鲜西北端的新义州;如果部署在韩国本土东南部的浦项市一带，其射程可以充分覆盖朝鲜全境。

韩国军方先前宣布，将继续强化应对朝鲜核导项目的威慑能力。韩联社说，韩军加紧研发“玄武”系列导弹等核心战略武器，旨在增强大规模惩罚报复能力。

在放出成功试射导弹消息的前一天，韩国军方称朝鲜向日本海海域发射一枚弹道导弹，飞行距离大约60公里。美国官员说，朝鲜5日发射的是一枚射程加长的“飞毛腿”液体燃料弹道导弹，但发射不久便失去控制，只飞了一段就坠海了。