杜特尔特为盟友婚外情辩护惹议:在座谁没有情妇？

【环球时报记者赵觉珵】菲律宾总统杜特尔特的“大嘴”又惹事了。据法新社5日报道，杜特尔特近日因为重要政治盟友、菲众议院议长潘塔莱翁·阿尔瓦雷斯的婚外情辩护，遭到国内舆论批评。

杜特尔特2日公开表示，多次婚外情被曝光的阿尔瓦雷斯就像有“很多妻子”一样。“世界上有这么多女子，而你的生命如此短暂，应该及时行乐，问题的关键是——你能养得起这些孩子，仅此而已。”

阿尔瓦雷斯是杜特尔特的老朋友和政治盟友，他最近一周频频登上菲律宾媒体头条，因为他公开承认有8个孩子，其中6个是和妻子之外的两个女人所生。杜特尔特说，不像已婚的菲律宾基督教信徒，阿尔瓦雷斯“从未皈依基督教，他不受拥有妻子数量的限制”。

法新社说，杜特尔特的这番言论在菲律宾这个保守的国家引起轩然大波，一些菲律宾评论家表示，穆斯林男子被允许多次结婚，但通奸则是一种犯罪行为。

面对批评，杜特尔特在4日的一次电视演讲中承认，此前自己对阿尔瓦雷斯婚外情的言论是“沙文主义评论”， “这个世界真虚伪，在座各位谁没有情妇？”他还强调，这根本是一个无关紧要的问题。

法新社援引菲参议员里斯·洪提弗洛斯的话说：“(杜特尔特的话)有性别歧视，仅仅是解释男性的不当行为，损害了一直以来为妇女权利和两性平等所做的努力和成果。”菲律宾民主社会妇女组织全国主席伊丽莎白·安西奥科认为，杜特尔特关于通奸的言论是双重标准。