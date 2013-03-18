洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

杜特尔特为盟友婚外情辩护惹议:在座谁没有情妇？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 环球时报 2017-04-06 15:29
分享到：

　　【环球时报记者赵觉珵】菲律宾总统杜特尔特的“大嘴”又惹事了。据法新社5日报道，杜特尔特近日因为重要政治盟友、菲众议院议长潘塔莱翁·阿尔瓦雷斯的婚外情辩护，遭到国内舆论批评。

　　杜特尔特2日公开表示，多次婚外情被曝光的阿尔瓦雷斯就像有“很多妻子”一样。“世界上有这么多女子，而你的生命如此短暂，应该及时行乐，问题的关键是——你能养得起这些孩子，仅此而已。”

　　阿尔瓦雷斯是杜特尔特的老朋友和政治盟友，他最近一周频频登上菲律宾媒体头条，因为他公开承认有8个孩子，其中6个是和妻子之外的两个女人所生。杜特尔特说，不像已婚的菲律宾基督教信徒，阿尔瓦雷斯“从未皈依基督教，他不受拥有妻子数量的限制”。

　　法新社说，杜特尔特的这番言论在菲律宾这个保守的国家引起轩然大波，一些菲律宾评论家表示，穆斯林男子被允许多次结婚，但通奸则是一种犯罪行为。

　　面对批评，杜特尔特在4日的一次电视演讲中承认，此前自己对阿尔瓦雷斯婚外情的言论是“沙文主义评论”， “这个世界真虚伪，在座各位谁没有情妇？”他还强调，这根本是一个无关紧要的问题。

　　法新社援引菲参议员里斯·洪提弗洛斯的话说：“(杜特尔特的话)有性别歧视，仅仅是解释男性的不当行为，损害了一直以来为妇女权利和两性平等所做的努力和成果。”菲律宾民主社会妇女组织全国主席伊丽莎白·安西奥科认为，杜特尔特关于通奸的言论是双重标准。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·错把断肠草当金银花险丧命 春季小心这8种野菜
  • ·药品销售费用的10%用来维护与医院、医生关系
  • ·一男科医院聘美女主播直播招揽患者 官方调查
    		•
    与健康相关的10个家装细节
    与健康相关的10个家装细节
    社区：小区路灯常“罢工” 到底该咋办
        西工区洛阳桥社区居民朱先生：我们小区里有条东鹏路，这里的路灯电闸在附近某酒店内，该酒店负责为路灯供电...
  • ·出现这6大征兆，就意味着房价要暴跌！
  • ·[房产]洛阳青少年新媒体思想引导空间落户中电银河湾
  • ·[房产]公积金去除大病提取功能 应回归住房保障功能
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶的天...
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛阳体...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹文化...
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 好想...
  • 揭《人民的名义》官员原型 姐妹傍贪官...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在第35...
    		•
    百姓呼声
    咨询：二手房过户办理需要什么手续和流程
    异地的驾照到期了，可以在洛阳办理换证吗
    精彩图片
    被狂追！邱淑贞15岁女...
    《建军大业》发海量剧...
    女子捐肾救夫 十万分之...
    宇航员拍摄极光美景 “...
    精彩热帖

    三姐妹推老娘看牡丹

    烟雨洛邑古城

    大珠小珠落牡丹

    总领群芳是牡丹
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    马雅舒回应女儿被骂

    佟丽娅瑞士街拍照曝光

    喜哥穿樱花粉鲜嫩娇美

    张子萱产后苗条似少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605