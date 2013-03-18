洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

伊万卡晒小儿子搭汉字积木照 对中文是真爱？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 环球时报 2017-04-06 15:30
分享到：

　　【环球时报-环球网报道记者姚丽娟】 “你好，希欧多尔：伊万卡的小儿子和他姐姐阿拉贝拉一样，也在学中文”，英国《每日邮报》6日刊发这条新闻，由头是美国总统特朗普之女、新晋“总统助理”伊万卡5日在社交媒体上发布了一张她的小儿子搭汉字积木。该报称，这意味着伊万卡的3个孩子都在学中文。

　　报道称，伊万卡发布的照片拍摄于她位于华盛顿特区的豪宅，她还配上了一句文字说明“今天最美好的时光”。

　　《每日邮报》称，图片主角、伊万卡的小儿子希欧多尔一周前刚过完一岁生日，伊万卡便开始让他学中文。报道称，伊万卡似乎对中国颇有亲近感——她的3个孩子都在学中文;“闺蜜”邓文迪是华人。

　　文章说，伊万卡的大女儿、5岁的阿拉贝拉从一岁半开始学中文，普通话已经说得很溜了，伊万卡同时也很注重培养阿拉贝拉对中国文化的兴趣。伊万卡曾多次发布阿拉贝拉穿着有中国特色的服装唱中文歌、朗诵唐诗的视频，受到中国网民热捧，仅朗诵唐诗视频的点击量就接近1亿，这也让阿拉贝拉在中国成为小明星。今年春节期间，伊万卡还带着阿拉贝拉去中国驻美大使馆拜年，在中国使馆与喜爱中国文化的美社会各界500余人共度佳节。

　　就在伊万卡晒小儿子搭汉字积木照同日，《纽约时报》刊文讲述中国人如何将伊万卡视做“女神”。文章说，伊万卡在美国是个带着争议的人，但在中国社交媒体上，却被赞为“女神”，认为她是有才有貌的偶像。文章提到，伊万卡晒出希欧多尔学中文的照片正值中美元首会晤前夕。报道称，一些分析人士认为，伊万卡在中国受欢迎或许对中美关系有积极作用。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·错把断肠草当金银花险丧命 春季小心这8种野菜
  • ·药品销售费用的10%用来维护与医院、医生关系
  • ·一男科医院聘美女主播直播招揽患者 官方调查
    		•
    与健康相关的10个家装细节
    与健康相关的10个家装细节
    社区：小区路灯常“罢工” 到底该咋办
        西工区洛阳桥社区居民朱先生：我们小区里有条东鹏路，这里的路灯电闸在附近某酒店内，该酒店负责为路灯供电...
  • ·出现这6大征兆，就意味着房价要暴跌！
  • ·[房产]洛阳青少年新媒体思想引导空间落户中电银河湾
  • ·[房产]公积金去除大病提取功能 应回归住房保障功能
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶的天...
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛阳体...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹文化...
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 好想...
  • 揭《人民的名义》官员原型 姐妹傍贪官...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在第35...
    		•
    百姓呼声
    咨询：二手房过户办理需要什么手续和流程
    异地的驾照到期了，可以在洛阳办理换证吗
    精彩图片
    被狂追！邱淑贞15岁女...
    《建军大业》发海量剧...
    女子捐肾救夫 十万分之...
    宇航员拍摄极光美景 “...
    精彩热帖

    三姐妹推老娘看牡丹

    烟雨洛邑古城

    大珠小珠落牡丹

    总领群芳是牡丹
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    马雅舒回应女儿被骂

    佟丽娅瑞士街拍照曝光

    喜哥穿樱花粉鲜嫩娇美

    张子萱产后苗条似少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605