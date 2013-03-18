GD消瘦近照曝光 整个人瘦了一圈令粉丝心疼 组图

据台湾媒体报道，BIGBANG队长G-Dragon唱作兼具实力，外表帅气又具备独特时尚眼光，是许多粉丝的理想情人，他自从1月结束巡演后，立刻投入个人专辑制作，许久未现身公开活动。

GD消瘦近照曝光整个人瘦了一圈令粉丝心疼

近期，他为了代言的服饰录制短片，却被发现整个人瘦了一圈，令粉丝心疼表示“怎么变瘦那么多”。

G-Dragon录制的短片里，他5月即将出席服饰品牌活动，穿着深蓝色的衬衫迎春天，并透过影片向广大粉丝打招呼，然而，影片的他显得比几个月前的他消瘦许多，不仅双颊消瘦成V型脸，身材也变得比较单薄，让粉丝纷纷留言表示希望他吃胖点。

事实上，CL日前才在Instagram发文叫他不要再瘦下去了，时隔多月曝光近况，GD逐渐变瘦的身材也让粉丝相当担心，希望他平时忙于做专辑也要顾身体。

GD消瘦近照曝光整个人瘦了一圈令粉丝心疼

G-DRAGON(权志龙)，1988年8月18日出生于韩国首尔，韩国男歌手，男子演唱组合BIGBANG队长，所属经纪公司YG Entertainment词曲制作人。

2001年，因参与特别企划专辑《大韩民国Hip-Hop Flex》而出道。2006年，作为组合BIGBANG成员身份正式出道。2009年，发行第一张专辑《Heartbreaker》 。2012年9月15日，发行第二张专辑《One of a kind》。2013年9月，推出专辑《COUP D'ETAT》；8月31日至9月1日，在首尔奥林匹克体操竞技场举办演唱会；同年，获得MAMA“年度最佳歌手”、“最佳男歌手”、“最佳舞蹈表演男歌手”、“最佳音乐录影带”奖项。

2014年，创作发行与TAEYANG合唱的单曲《Good Boy》 。2015年9月1日，随组合BIGBANG正式发行专辑《MADE SERIES》 。2016年7月，随组合BIGBANG一起拍摄的电影《BIGBANG MADE》正式上映。

BIGBANG队长G-Dragon唱作兼具实力，外表帅气又具备独特时尚眼光，是许多粉丝的理想情人，他自从1月结束巡演后，立刻投入个人专辑制作，许久未现身公开活动，近期，他为了代言的服饰录制短片，却被发现整个人瘦了一圈，令粉丝心疼表示“怎么变瘦那么多”。