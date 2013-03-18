洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

迪拜新地标完工 壕出新境界外表全贴金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 中国青年网 2017-04-05 15:59
分享到：

　　迪拜拥有很多地标性建筑，从最早的帆船酒店到现在的哈利法塔、公主塔等等。不过，很快就又要有一个新地标诞生了。

　　媒体报道称，约50层楼高的“金相框”即将完工，届时会成为迪拜豪华建筑群当中的新成员。

　　迪拜新地标太逆天！50层楼高的纯金

　　据介绍，“金相框”的正式名称叫“迪拜之框”，始建于2013年，高度约150米，宽93米。最令人称奇的是其外表将全部贴金，总造价高达1.6亿迪拉姆(约合3亿人民币)。

　　建成之后，预计每年将吸引200万游客前来，大家可以从“相框”顶部眺望整个迪拜全貌。

　　盘点土豪国迪拜的十座逆天建筑：

　　1、Anara大楼

　　一共拥有125层，总高度达到了700米。每隔27层便有一个供休憩观赏的天台。大楼形状像超大规模的风力涡轮(这里实则是一间餐厅)，商住两用，将住宅，办公室，零售场所，酒店，以及世界一流的艺术画廊全部集中在一起。

　　2、迪拜的钻戒旅馆

　　它有天蓝色月亮神的感觉，这个设计可以说是疯狂透顶，“钻戒”上的每一个“钻石”都是一个房间，只有当房间转动到与主体建筑的连接点的时候，客人们才可以入住。

　　3、“世界”岛

　　最初的设计方案是建造七大洲，但是迪拜人发现如此大块的岛屿不会有人买得起，因此将七大洲方案改为由300个人工小岛按照世界各大洲形状组成的人工群岛。让一座摩天大楼在空中旋转“跳舞”，听上去像是科幻小说。可迪拜就建设了这样一个建筑，它是世界首个风力发电的旋转摩天大楼。

　　4、迪拜塔

　　高818米可用楼层超过160层，建成后将成为世界最高建筑，除了高度挑战极限，迪拜塔采用世界最快电梯，速度达17.5米/秒。即使是临时用来建筑施工的电梯速度也快得惊人，从首层升至124层景观层只用了70秒左右。

　　5、“迪拜漫步”计划

　　这座极具未来色彩的建筑是“迪拜漫步”计划的一个重要组成部分。为了顺利实施这座轮形建筑物的建造工作，开发商Nakheel公司将在迪拜海岸线附近建造一座人工岛。据测算，为此将消耗75万吨石块和65万立方米的沙土。

　　6、迪拜标志性七星级酒店帆船酒店

　　这座全世界最高的酒店、帆船酒店，高321米，比埃菲尔铁塔还高上一截。它建在一个离阿联酋迪拜海岸280米处的人工岛上，由一条堤岸跟内陆连接。工程总共花了5年的时间，2年半时间在海上填出人工岛，2年半时间用在建酒店本身，使用了9000吨钢铁，在40米深的海底打了250根基建桩柱。

　　7、表演艺术中心

　　世界著名设计师扎哈?哈迪德设计的表演艺术中心像一个科幻世界里的变形虫，这个建筑的外面装饰了网状的玻璃窗结构。

　　8、协同作用

　　“协同作用”是另一种建筑设计，由印度的子纳森为迪拜在商业湾地区设计。这个建筑设计似乎像一堆摞起来的立方体，前面是可以俯视湖面的长廊。

　　9、迪拜宏伟金字塔

　　显然源于埃及金字塔所带来的灵感，又不失现代化的风格。这个金字塔充分利用空间，并将于两旁两个较小的金字塔房屋作为开发商的办事处和商业空间，使之整体成为一座庞大的主题公园。

　　10、迪拜海底酒店

　　迪拜超级豪华的海底酒店，再一次打破你的格局。

　　好！！想！！去！！啊！！！！

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·错把断肠草当金银花险丧命 春季小心这8种野菜
  • ·药品销售费用的10%用来维护与医院、医生关系
  • ·一男科医院聘美女主播直播招揽患者 官方调查
    		•
    与健康相关的10个家装细节
    与健康相关的10个家装细节
    社区：小区路灯常“罢工” 到底该咋办
        西工区洛阳桥社区居民朱先生：我们小区里有条东鹏路，这里的路灯电闸在附近某酒店内，该酒店负责为路灯供电...
  • ·出现这6大征兆，就意味着房价要暴跌！
  • ·[房产]洛阳青少年新媒体思想引导空间落户中电银河湾
  • ·[房产]公积金去除大病提取功能 应回归住房保障功能
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶的天...
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛阳体...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹文化...
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 好想...
  • 揭《人民的名义》官员原型 姐妹傍贪官...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在第35...
    		•
    百姓呼声
    咨询：二手房过户办理需要什么手续和流程
    异地的驾照到期了，可以在洛阳办理换证吗
    精彩图片
    被狂追！邱淑贞15岁女...
    《建军大业》发海量剧...
    女子捐肾救夫 十万分之...
    宇航员拍摄极光美景 “...
    精彩热帖

    三姐妹推老娘看牡丹

    烟雨洛邑古城

    大珠小珠落牡丹

    总领群芳是牡丹
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    马雅舒回应女儿被骂

    佟丽娅瑞士街拍照曝光

    喜哥穿樱花粉鲜嫩娇美

    张子萱产后苗条似少女
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605