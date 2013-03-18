迪拜新地标完工 壕出新境界外表全贴金

迪拜拥有很多地标性建筑，从最早的帆船酒店到现在的哈利法塔、公主塔等等。不过，很快就又要有一个新地标诞生了。

媒体报道称，约50层楼高的“金相框”即将完工，届时会成为迪拜豪华建筑群当中的新成员。

迪拜新地标太逆天！50层楼高的纯金

据介绍，“金相框”的正式名称叫“迪拜之框”，始建于2013年，高度约150米，宽93米。最令人称奇的是其外表将全部贴金，总造价高达1.6亿迪拉姆(约合3亿人民币)。

建成之后，预计每年将吸引200万游客前来，大家可以从“相框”顶部眺望整个迪拜全貌。

盘点土豪国迪拜的十座逆天建筑：

1、Anara大楼

一共拥有125层，总高度达到了700米。每隔27层便有一个供休憩观赏的天台。大楼形状像超大规模的风力涡轮(这里实则是一间餐厅)，商住两用，将住宅，办公室，零售场所，酒店，以及世界一流的艺术画廊全部集中在一起。

2、迪拜的钻戒旅馆

它有天蓝色月亮神的感觉，这个设计可以说是疯狂透顶，“钻戒”上的每一个“钻石”都是一个房间，只有当房间转动到与主体建筑的连接点的时候，客人们才可以入住。

3、“世界”岛

最初的设计方案是建造七大洲，但是迪拜人发现如此大块的岛屿不会有人买得起，因此将七大洲方案改为由300个人工小岛按照世界各大洲形状组成的人工群岛。让一座摩天大楼在空中旋转“跳舞”，听上去像是科幻小说。可迪拜就建设了这样一个建筑，它是世界首个风力发电的旋转摩天大楼。

4、迪拜塔

高818米可用楼层超过160层，建成后将成为世界最高建筑，除了高度挑战极限，迪拜塔采用世界最快电梯，速度达17.5米/秒。即使是临时用来建筑施工的电梯速度也快得惊人，从首层升至124层景观层只用了70秒左右。

5、“迪拜漫步”计划

这座极具未来色彩的建筑是“迪拜漫步”计划的一个重要组成部分。为了顺利实施这座轮形建筑物的建造工作，开发商Nakheel公司将在迪拜海岸线附近建造一座人工岛。据测算，为此将消耗75万吨石块和65万立方米的沙土。

6、迪拜标志性七星级酒店帆船酒店

这座全世界最高的酒店、帆船酒店，高321米，比埃菲尔铁塔还高上一截。它建在一个离阿联酋迪拜海岸280米处的人工岛上，由一条堤岸跟内陆连接。工程总共花了5年的时间，2年半时间在海上填出人工岛，2年半时间用在建酒店本身，使用了9000吨钢铁，在40米深的海底打了250根基建桩柱。

7、表演艺术中心

世界著名设计师扎哈?哈迪德设计的表演艺术中心像一个科幻世界里的变形虫，这个建筑的外面装饰了网状的玻璃窗结构。

8、协同作用

“协同作用”是另一种建筑设计，由印度的子纳森为迪拜在商业湾地区设计。这个建筑设计似乎像一堆摞起来的立方体，前面是可以俯视湖面的长廊。

9、迪拜宏伟金字塔

显然源于埃及金字塔所带来的灵感，又不失现代化的风格。这个金字塔充分利用空间，并将于两旁两个较小的金字塔房屋作为开发商的办事处和商业空间，使之整体成为一座庞大的主题公园。

10、迪拜海底酒店

迪拜超级豪华的海底酒店，再一次打破你的格局。

好！！想！！去！！啊！！！！