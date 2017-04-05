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日本中学恢复拼刺刀课 引军国复辟恐慌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 2017-04-05 14:33:25 ?新华社 ? ? 2017-04-05 16:04
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　　据日本朝日新闻报道，日本教育部门要求在中学体育教育中加入“刺枪术”这一二战时日本士兵的训练科目，引发批评声浪。

　　日本文部科学省日前公布新版日本中学“学习指导纲要”。其中，在体育教育章节内新增了名为“刺枪术”的武术科目。纲要称，学校应通过柔道、剑道、刺枪术等武术教育，让学生能够更深层次接触日本的传统和固有文化。

　　“刺枪术”是一种用木制“刺枪”来刺击对手咽喉、左胸等要害的武术。由于存在一定的危险性，训练时需要全身佩戴专用防具。“刺枪术”原本是二战时日军日常训练项目之一。

　　据报道，文部科学省2月公布了新版中学“学习指导纲要”草案，其中并没有提到“刺枪术”。此后，在草案征集意见期间，全日本刺枪术联盟向文部科学省体育厅提交申请，要求在纲要中新增该项目。

　　纲要公布后在网上引发批评声浪。有网民说，“刺枪术”是一种“杀人武术”。有人则表示担忧，认为将这种攻人要害的武术加入“学习指导纲要”的做法不妥。新潟县知事米山隆一也表示，反对将“刺枪术”列入中学体育教育之中。他说，柔道等纲要中提到的其他项目规则相对较为完备，竞技人口也相对较多，是公认的体育项目，而“刺枪术”却不然。“只能说将‘刺枪术’加入纲要是与时代不符的，让人觉得恐怖”。

　　“学习指导纲要”是日本全国教育课程的指导性标准，由文部科学省负责根据现行的日本学校教育法规进行制定和颁布。它对日本公立学校的教育方针具有一定的影响力和约束力。文部科学省称，最新版的日本中学“学习指导纲要”将从2021年开始执行。

　　资料图：日本自卫队训练“拼刺刀”

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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