计算机界“诺贝尔奖”公布：万维网发明者获奖

蒂姆·伯纳斯-李

当地时间4月4日，美国计算机协会(Association for Computing Machinery,简称ACM)宣布，万维网发明者蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)获得2016年ACM“图灵奖”。

图灵奖(A.M. Turing Award)，由美国计算机协会于1966年设立，又叫“A.M.图灵奖”，专门奖励那些对计算机事业作出重要贡献的个人。其名称取自计算机科学的先驱、英国科学家艾伦·麦席森·图灵(Alan M. Turing)。图灵奖对获奖者的要求极高，评奖程序极严，一般每年只奖励一名计算机科学家，只有极少数年度有两名在同一方向上做出贡献的科学家同时获奖。因此它也被称为是计算机界的“诺贝尔奖”。图灵奖初期奖金为20万美元，1989年起增到25万美元，奖金通常由计算机界的一些大企业提供(通过与ACM签订协议)。目前图灵奖由Google公司赞助，奖金为100万美元。

ACM在官网给出蒂姆·伯纳斯-李的获奖理由是，其发明了万维网(World Wide Web)，世界第一个网页浏览器，以及发明了允许网页扩展的基本协议和算法。

1955年6月8日，伯纳斯-李出生于英格兰伦敦西南部。他的父母都参与了世界上第一台商业电脑，曼切斯特1型(Manchester Mark I)的建造。1973年，伯纳斯-李中学毕业，进入牛津大学王后学院深造，最后以一级荣誉获得物理学士学位。2003年，英国女王授予他骑士称号。目前，他是麻省理工学院教授，也是是麻省理工学院计算机科学及人工智能实验室创办主席及高级研究员。

1989年，在欧洲核子研究组织(CERN)工作期间，伯纳斯-李成为Web研究的先锋。他希望Web能成为全球科学家分享信息的方式。他的成果包括创建网页命名方法(URI)、通信协议(HTTP)和网页语言(HTML)。此外，他用开源代码编写了第一个浏览器。这使得早期的网页浏览器能推广到学术界以外。

“第一个万维网网站在1991年上线。我们很难想象在伯纳斯-李先的发明之前的世界是什么样的。在很多方面，万维网的巨大影响是显而易见的。许多人可能不会完全理解让网络成为基础技术的贡献。伯纳斯-李的作用是不仅开发了关键组件，例如URI和Web浏览器，使我们能够使用Web，更重要的是他提供了一个一致的愿景：即这些单个元素作为整体的一部分，该如何协同工作。”ACM协会主席Vicki L. Hanson在声明中说。

“我感到荣幸能收到这个以计算机先锋命名的奖项。对于程序员来说，能用计算机来做什么，只能受到自己的限制。”伯纳斯-李说。

2017年6月24日，ACM将在旧金山举行颁奖礼。(记者王心馨)