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朴槿惠狱中首讯不认罪 检方将传干政门另一涉案人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 中新网 2017-04-05 09:48
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　　中新网4月5日电综合韩媒报道，韩国检方专案组于朴槿惠被逮捕4天后，在看守所对其讯问约10小时40分钟，朴槿惠仍否认绝大部分指控。检方上次在看守所讯问前总统是21年前。

　　韩联社报道称，当地时间4日早上10时起，检方在首尔看守所盘问朴槿惠，审讯桌对面坐着身穿503号绿色囚服的朴槿惠及辩护律师。

　　图片来源：韩联社

　　据悉，检方致力于了解受贿、滥权、胁迫等涉罪事实及犯罪嫌疑人的立场，并追问朴槿惠与40年闺蜜崔顺实之间共谋作案或共享经济利益的特殊关系。

　　检方自评狱中首讯顺利，打算6日再讯朴槿惠，争取额外讯问三四回后，赶在总统选举运动起跑的17日前公诉朴槿惠。朴槿惠收押期限截至9日，最长可延至19日。

　　另一方面，韩国检方4日同时宣布，将于6日传唤崔顺实干政门另一主要涉案人员、前青瓦台民政首席秘书禹柄宇，以嫌疑人身份接受调查。禹柄宇在崔顺实干政事件中涉嫌监察失职，及为崔顺实提供帮助或庇护等嫌疑。

　　图片来源：韩联社

　　韩国《亚洲经济》称，独立检察组在调查过程中发现，禹柄宇涉嫌默许、帮助崔顺实干涉国家政策制定，滥用职权干涉公正交易委员会人事变动、强迫文化体育观光部、外交部公务员退职，并卷入腐败丑闻等。

　　独立检察组曾于2月提请批捕禹柄宇，但被法院驳回，由检方继续进行调查。检方将在调查后，研究再次提请批捕禹柄宇的方案。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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