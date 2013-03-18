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打击“伊斯兰国”致死229名平民 五角大楼认了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 新华网 2017-04-04 10:07
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　　美国国防部1日发表声明说，由美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”军事行动“内在决心”自2014年开始以来，已“无意”中造成至少229名平民死亡。

　　美国有线电视新闻网(CNN)报道称，这一统计并不包含上个月疑似由国际联盟对伊拉克北部重镇摩苏尔展开的空袭致死情况，因此平民死亡人数可能还会大幅上升。

　　此前媒体援引伊拉克目击者和国际人道主义组织的话称，3月17日发生在摩苏尔的一次空袭造成约200名平民死亡。

　　【无辜殒命】

　　一名伊拉克高级卫生官员本周早些时候告诉CNN，已在摩苏尔遭空袭地点发现112具遗体。

　　而按法新社说法，美军在伊拉克的高级指挥官斯蒂芬·汤森曾表示，国际联盟“可能对平民伤亡承担一定责任”。

　　目前，美国军方正对3月17日的空袭进行调查。一旦认定空袭造成大规模平民伤亡，美国官方对外公布的数字可能会显著增加。

　　按路透社说法，根据五角大楼4月1日的声明，今年2月国际联盟对伊拉克和叙利亚实施的空袭造成4名平民死亡。2015年9月对摩苏尔附近的一次空袭，以及今年1月对摩苏尔附近一处“伊斯兰国”军火库实施的空袭，也分别造成4名和1名平民死亡。这些遇难平民都包含在已公布的229人中。

　　声明说：“我们对无意造成的平民死难表示遗憾……并向受空袭影响的遇难者亲属等人表达最深切的同情。”

　　然而，美国官方承认的死亡数据远低于观察组织公布的同期数据。

　　跟踪记录国际联盟针对“伊斯兰国”发动的空中打击战况的空中战争跟踪组织称，“内在决心”军事行动迄今已造成至少2800名平民丧生。

　　另据CNN报道，美国国防部目前还在对43份空袭致平民伤亡报告进行调查，这些报告中，23份来自伊拉克，20份来自叙利亚。

　　五角大楼表示，经过调查，2月的17份报告中有12份缺乏可信度。

　　【谁该负责】

　　美军自2014年8月起在伊拉克境内轰炸极端组织“伊斯兰国”目标，并于当年9月开始在叙利亚境内针对该组织展开空袭。美国等国在2014年9月组建打击“伊斯兰国”国际联盟。2016年10月，攻打摩苏尔的战役打响。

　　国际联盟称，自2014年8月至今年2月，国际联盟总共在叙利亚和伊拉克实施了超过1.8万次空袭。

　　对于空袭造成的大规模平民死伤，不少美国军方官员认为，“伊斯兰国”采取的把平民当人盾的新战术难辞其咎。极端武装分子强迫平民进入可能遭受打击的建筑中，导致无辜人士白白丧命。

　　面对此种新威胁，美国陆军上校约瑟夫·斯克罗卡告诉记者，国际联盟正调整策略，但碍于行动安全原因，不方便透露更多细节。

　　负责中东地区军事行动的美军中央司令部司令约瑟夫·沃特尔本周出席美国国会听证会时表示，为避免平民伤亡，相信并授予美国“经验丰富”“受过训练”的军方领导人权利是关键。

　　沃特尔说：“我们向他们强调的关键一点是，我们……带着价值观走上战场，给自己定下更高的责任、更高的标准。”(海洋)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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