沙特将军英国遭“蛋袭” 英外交大臣致歉

一名沙特阿拉伯将军日前访问英国时被反战抗议者“蛋袭”，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊为此向沙特阿拉伯副王储穆罕默德·本·萨勒曼道歉。

英外交大臣致歉

沙特通讯社2日报道，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊致电沙特国王的儿子、副王储兼国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼，就“抗议者对王子的顾问、艾哈迈德·阿西里(如图)将军的袭击”致歉。

以沙特阿拉伯为首的多国联军2015年3月起对也门胡塞武装发起军事打击。阿西里是多国联军发言人。3月底他访问英国首都伦敦期间，先是一名抗议者试图对他进行“公民逮捕”，之后他又被抗议者扔的鸡蛋击中。阿西里对法新社记者说，自己“受到了侵犯”。

推特上的一段现场视频显示，反战活动家萨姆·沃尔顿向阿西里靠近，把手放在阿西里的肩膀上说道：“因你在也门犯下的战争罪，我现在对你进行‘公民逮捕’。”安保人员随后将沃尔顿推开。

也门冲突平民遭殃

在英国，公民逮捕权可追溯至中世纪，是指身为非执法人员的普通公民，有权逮捕正在从事犯罪活动的嫌疑人。公民将嫌疑人逮捕后应移交警方处理。但如果查明被逮捕人当时并未实施犯罪，那么逮捕人可能受到非法逮捕、非法监禁、非法管制、绑架等罪名的指控。

另一名抗议者尾随阿西里的安保人员进入一座楼内，然后向阿西里投掷了一枚鸡蛋。法新社报道称，视频显示，被蛋砸中背部的阿西里转过身向这名抗议者竖中指。

联合国负责人道主义事务的副秘书长奥布赖恩上月说，也门冲突升级两年来，该国超过三分之二人口、即近1900万人需要人道主义援助。联合国儿童基金会最新报告显示，2016年共有逾1500名也门儿童死于武装冲突，较2015年增加70%。近50万也门儿童面临严重营养不良，是2014年的近三倍，且还在急剧增加。

非政府组织大赦国际3月谴责英国向沙特阿拉伯输送武器的行为，称也门平民为此持续“付出代价”。