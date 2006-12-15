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身怀六甲听闻母亲去世噩耗 她坚持做完8台手术才赶回老家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 成都商报 2017-04-04 09:50
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　　身怀六甲听闻母亲去世噩耗坚持做完8台手术才赶回老家

　　一位成都女医生的生死抉择

　　听闻母亲去世，四川省人民医院医生唐耘熳仍坚持做完8台手术才回家奔丧图为手术中的唐耘熳(前排右一)

　　“母亲去世我很痛苦，但我的病人还在等着我。”

　　“我想我努力工作，就是对母亲最好的追悼和怀念吧”

　　赶在清明小长假的第一天，唐耘熳回到了乐山老家。这位刚刚失去母亲的四川省人民医院医生，没能送母亲最后一程。

　　3月31日，母亲去世的噩耗传来时，医院里8位准备做尿道下裂手术的患儿，已经等了两年。唐耘熳坚持做完这8台手术，才回到乐山老家，望着母亲火化后一方小小的匣子痛哭不止。回想当初的抉择，她说，“母亲去世我很痛苦，但我的病人还在等着我。”

　　术前得知母亲去世她仍坚持做完8台手术

　　3月31日中午12点过，刚吃过午饭不久，四川省人民医院小儿外科副主任唐耘熳换上了手术服，下午的任务很重，4个尿道下裂的孩子被父母专程从外地带到成都，等着她做手术。

　　电话突然响起，唐耘熳接起来，1分钟后她突然哭了，“老家哥哥打电话来说，母亲刚才意外摔倒，丧失了意识。”她的同事王学军回忆，当时唐耘熳有些着急，“我劝她先休息一下，等家人的电话，还可以临时给他们一些急救建议。”

　　手术时间到了，王学军和唐耘熳进了各自的手术室，王学军拿起手术刀，一位护士跑了过来，“王医生，你快去看看，唐主任哭得很厉害。”王学军赶紧过去，“从没见唐主任哭过，她刚刚又接了个电话，她的母亲走了。”

　　王学军又劝唐耘熳，“要不现在就赶回去，如果患者可以等，我们跟他们沟通一下延期。”唐耘熳平复了一下情绪，还是坚持完成了当天下午的4台手术。晚上，科室同事建议唐耘熳直接赶回老家，不过，她在微信群里回了一句，“母亲已经走了，回去也改变不了这个事实，家里人在料理，我把明天的4台(手术)做了再走。”

　　王学军说，晚上，唐耘熳还在微信工作群里，跟我们讨论工作方面的问题。4月1日上午7点半，她又准时出现在医院办公室，当天由她主刀的4台手术结束时已是下午快2点。来不及吃午饭，她便直奔乐山老家。

　　那些患者等了我两年

　　家人很理解让我完成工作再回去

　　“母亲走了已成事实，病人还在等着，家里人都很理解，让我完成工作再回去。”4月2日，清明小长假的第一天，43岁的唐耘熳料理完母亲的后事，给关心自己的同事发了微信，“手术都是提前安排好的，那些患者等了我两年，我现在怀孕8个多月，眼看也不能做多久了，所以希望做了(手术)再放心回家。”

　　王学军说，唐耘熳做的这8台手术，患儿来自全国各地，大多已经等了两年，甚至更长时间。“全国各地找她做手术的患者，现在已经排到了2019年。”患儿的年龄大多在两岁左右，多是从外地赶来，孩子的父母都是计划好来回行程，提前请假、订机票、住宿，一旦临时改变手术日期，会给患者和家属带来很大的麻烦。“总不能让这些远道而来的患儿家长失望吧。”

　　“我是医生，理性看待生死，这件事并不值得大肆宣扬。”电话那头的唐耘熳非常平静。由于怀孕已8个月，她在产前的手术只排到4月10日。“我整个孕期都怀得很轻松，体力都还跟得上，由于要生孩子，这段时间我把六七月份的病人尽量提到现在来做。”

　　昨日，唐医生的事迹经网络传出后，不少网友称赞她为“最敬业医生”。

　　办公益网站服务患者

　　平均一年要做500多台手术

　　2010年，唐耘熳和她的老师、中国小儿尿道下裂外科奠基人陈绍基一起，创办了国内第一个先天性尿道下裂公益网站，取名“小鸡爱美丽”，用微信、QQ、电邮等方式解答患者的问题。

　　王学军告诉成都商报记者，只有极重度的病人才需要来成都面诊。确诊后，家长可以根据医生的建议先在当地做检查，提交检查结果进行网络诊断、预约手术，只是做手术时才来成都。“从面诊到手术一般需要两年时间。”

　　尿道下裂，是一种尿道开口位置异常的先天缺陷，发病率1/125～300，不仅让“男孩子只能蹲着小便”，更会严重打击其自尊和性心理成长，给患儿整个家庭的精神压力非常大。同时，因为一些复杂病例还存在性别畸形风险，所以国内开展尿道下裂手术较为成熟的医院并不多。

　　王学军说，几年前唐耘熳做过一次胆囊手术，之后只要下午有手术，她就几乎不怎么吃午饭，因为吃了就会呕吐或拉肚子，下午的手术就没办法进行。“她常常中午只喝点果汁、糖水，硬撑到晚上，怀孕期间也是，尽管下个月就是她的预产期了。”令王学军钦佩的是，唐耘熳如此瘦小的个子，却能独挑大梁完成难度极大的手术，平均一年下来，她要完成500多台小儿尿道下裂手术。

　　4月5日，清明小长假结束后上班的第一天，等待唐耘熳的还有5台手术。在王学军看来，尽管已怀孕8个月，“她一定会把所有病人安排好。”

　　对话

　　被赞“最敬业医生”

　　唐耘熳：

　　努力工作是对母亲最好的追悼

　　相信母亲在天之灵能够理解

　　成都商报：听到母亲去世的消息时，你已在做手术准备了，当时怎么想的？

　　唐耘熳：大概12点40分，我正在做手术前的准备工作，就接到哥哥打来的电话，说母亲突然倒下去了，喊也喊不答应。我赶紧教了哥哥简单的急救方法，让他打120，但医生来了后就说母亲已经没救了。哥哥再打电话来告诉我母亲走了时，我已经在洗手了。同事们看到我情绪不好，让我干脆不要上手术台了。我下去调整了几分钟，想到母亲人已经走了，我决定把手术做完，给哥哥他们打电话沟通了一下，他们都很理解和支持我。

　　成都商报：有没有想过找同事代班？

　　唐耘熳：当天的病人都是再手术，因为第一次手术相对简单，而再手术情况相对复杂一些。在手术过程中也需要做很多评估，也就是“见招拆招”，根据情况制订合理的方案。对病人而言，第一次手术留下一点遗憾了，如果再手术做不好的话，以后会越来越难。当然，也不是说没有可以替代的同事来做手术。当时的情况下，我母亲已经走了，并不需要立即赶回去，病人可能更需要我留下来。

　　成都商报：听到母亲去世的消息，对你接下来做手术的心情有影响吗？

　　唐耘熳：母亲去世了，心情肯定很悲痛。但我是医生，我确定自己能正常完成手术。一旦开始做手术，就会全神贯注，集中所有注意力去做好。第一台手术大概进行了40多分钟，走下手术台后，想到刚去世的母亲，心中肯定还是难掩悲痛的。

　　成都商报：你也处于孕期，当时身心都很受煎熬吧？

　　唐耘熳：我今年43岁了，现在怀孕8个月，这是第二个孩子，但怀孕非常轻松，没有太多高龄产妇的异常反应，所以我还在继续上班。如果连自己的身体都不顾，又如何更好地去为家人分忧，为病人服务。

　　成都商报：听说这件事后，很多网友都被你感动，称赞你是“最敬业医生”。

　　唐耘熳：谈不上什么最敬业，可能当时同事比较感动，就拍了照片，没想到传到网上去了，引起了这么大反响。真的没有啥。我知道有的医生同行，当他们的亲人病情严重等着见最后一面时，他们的选择更煎熬、更艰难、更伟大。

　　成都商报：也有个别网友说你“冷血”，甚至说你“不孝”，你怎么看？

　　唐耘熳：没关系啊。从某种意义上来说，我觉得外科医生需要一定的“冷血”，如果轻易被感情左右的话，可能不容易处理好手术中的一些情况。中国人对传统的孝文化看得很重，但每个人的理解和选择有差异。对于父母的孝，我觉得应该是在生前，而非身后。当我面临这个选择时，家人很支持、同事很给力、病人很认同，这三点做到了，我觉得就没有遗憾了。最重要的是，我自己也问心无愧。

　　成都商报：最后一刻没有守在母亲身边，你有没有遗憾？

　　唐耘熳：人生总会有一些遗憾，哪里会十分圆满。说实话，我平时工作比较忙。不过，我很庆幸两周之前回去看过母亲，当时她状态挺好的，我们母女俩聊了很久，也很愉快。当初我生第一个孩子时，母亲还缝了棉袄、枕头、被子，虽然现在她眼睛不好了，当时也聊到说要再给这个孩子准备一些东西。没想到，她突然就走了。以前母亲对我读书、工作都很支持，我相信母亲在天之灵，对我的选择也肯定能理解。

　　成都商报：清明节来了，你想对母亲说些什么？

　　唐耘熳：料理完母亲的后事后，我又赶回了成都，还有很多事要做。我想我努力工作，就是对母亲最好的追悼和怀念吧。母亲在世时，除了希望我们子女身体健康外，对我们的最大期望就是要做对社会有用的人，我不会辜负她的期望。(记者 逯望一 顾爱刚 曾荷琳)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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