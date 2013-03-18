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揭北京墓地市场：多数1平米10万 中介月收入过万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 新京报 2017-04-04 09:47
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　　紧邻北京的涿州万佛园公墓部分坐北朝南的墓地，单价在6万到10万元左右。新京报记者 游天燚 摄

　　墓地中介带记者去墓地“探墓”。新京报记者 游天燚 摄

　　每逢清明，北京及周边的各类墓地都会成为关注的焦点。

　　今年清明节前夕，新京报记者探访发现，在墓地市场背后，存在着一个获利丰厚的墓地销售中介群体。他们手上掌握北京地区及其周边地区的各类墓地资源，通过线上联系，线下交易的方式对接消费者，每卖一块墓地，可获得高额提成。同时在墓地销售中介市场上，还暗藏着违规销售“公益墓”和非法墓地的交易。

　　中国殡葬协会有关人士和相关专家表示，北京墓地处于“地少人多”的状态，一定程度上抬高了墓地价格，但根本原因是殡葬形式和观念有待变革。因此除合理管控外，还应设法转变墓地购买者传统的殡葬观念。

　　墓地中介无办公地网络联系业务

　　3月26日下午1点，在五棵松地铁站附近的约定地点，戴着黑色塑料边框眼镜，一袭黑色正装的陈小英，发动银白色大众新款朗逸轿车，载着记者直奔距北京70公里左右的河北省涿州市“探墓”。

　　此前一天，新京报记者在58同城联系到网络墓地中介陈小英时，她刚在这个网站上更新了个人业务信息，贴出的标签是“全北京墓地直销咨询”，称专门销售性价比高的墓地，线上联系后，还可线下陪同客户看墓地。

　　这名今年36岁的墓地销售中介人员称，自己在这个行当里已足足干了两年，积攒了行业内的多个资源，服务范围遍布北京市各区。

　　“我们没有实体的工作地点，就是等待客户的联系，再带着客户到处去看，我们带的人如果看中了6万元的墓地，我们按提成5%，拿到手能有3000块”，前往河北涿州途中，陈小英推荐了涿州境内两处墓地万佛园公墓和卧龙公墓，价位从每平方米1万到10万不等。全款付费，一条龙服务。陈小英称，一个月内她已带领两位北京买家在此购买了10万元左右的墓地，自己提成收入超过一万元。

　　下午2点，记者来到紧邻拒马河的万佛园公墓，这处面积超过800亩的墓地，距北京市房山区直线距离不超过10公里，已有上千逝者在此入土。如何说服顾客在此购买墓地，也考验着墓地中介们的“业务水平”，风水、环境等是他们手中的王牌。

　　“墓园坐北朝南，背靠拒马河，风水极佳”，张华一见有顾客上门，便滔滔不绝地介绍墓园的各种好处。他是陈小英的同行，长期在墓园办公。据陈小英透露，张华既是万佛园公墓的销售人员，也是陈小英这样的墓地中介的“上线”。

　　张华介绍，这个墓园距北京较近，主要面对的也是来自北京的客户，多数墓地能卖到每平方米10万元，“在北京的人太多，墓地非常抢手，多谈几次生意就成了，再多的钱也有人愿意掏”。

　　而对于陈小英来说，眼下她只要掌握墓地资源，联系买家，交易成功后就可以抽取提成，“最低3%的提成条件下，每月收入轻松过万”。陈小英透露，丰厚利润之下，许多人源源不断进入墓地中介行业。

　　有“公益墓”涉嫌向外地人出售

　　“北京的墓地目前价格都比较高”，专业墓地网站供职的墓地中介李军介绍，昌平区景仰园墓区起价48000元左右的墓穴，占地仅约0.48平方米，昌平区天寿陵园0.45平方米的墓穴，价格在78800元左右。

　　一些墓地中介则将目光盯上了价格相对便宜的“公益墓”。

　　德陵公墓位于北京市昌平区。该公墓官网显示，其为昌平区民政局批准建立的永久合法公益性公墓。根据《北京市殡葬管理条例》第二十一条规定，公益性公墓的管理者不得利用公益性公墓从事经营活动。另据德陵公墓工作人员介绍，该公墓由于是公益性墓地，原则上只能服务于昌平户籍人口。

　　“公益性公墓德陵公墓起价也是3万多元，在政策上应该是当地户口购买，不过公益性墓地也正在对外卖”，李军说，现在北京市的墓地少，人口多。公益性墓地对所属地区以外户籍人员开放也是一个公开的秘密。

　　按照李军的“指点”，记者通过公益性墓地昌平区德陵公墓官网电话，联系到该公墓工作人员高女士。德陵公墓销售价格33800元起，也有少量20万的高价墓地，最大的不超过3平米。

　　“您要是放心呢，你就买，您要是不放心，那就考虑别的”，高女士表示，德陵公墓是昌平民政局所批公益性墓地，原则上只卖给昌平户口的客户，但当记者明确自己没有北京户口时，她表示仍然有操作的空间，而且承认之前曾卖给过没有当地户口的人。

　　除了“公益墓”的猫腻，北京的非法墓地在近年来的不断打击下，其销售有所遏制，但并未杜绝。墓地中介陈小英称，非法墓地眼下是“高风险交易”，清明节期间更不会做这个“烫手”生意。不过据她透露，北京市仍有非法墓地存在，只是因为查得严而不好销售。

　　北京市昌平区民政局殡葬管理办公室工作人员向新京报记者证实，今年1月到4月，民政局有专门的执法小队30多人日夜轮班，对整个昌平区的非法墓地进行查处。直到几天前，还有查处过非法墓地，“昌平这边的墓地非常多，非法墓地大多藏匿于山中，夜间开工，不容易被发现。”

　　改变殡葬形式转变观念是根本

　　民政部一零一研究所发布《2014-2015中国殡葬事业发展报告》绿皮书(简称“绿皮书”)显示，中国每年死亡人口约800万，火化率约50%；由于土地资源短缺，大部分省份现有墓穴将在10年内用完，在此背景下，目前特大城市存在墓地价格虚高等问题。

　　中国殡葬协会工作人员昨日在接受新京报记者采访时认为，就北京本地来看，墓地现在处于地少人多的状态。市场需求量大导致墓地价格被抬高，但更深层次的原因，还是在于有待变革的殡葬观念。“为什么有人说‘死不起’，其实就是传统观念一时转不过来”。该工作人员表示，殡葬协会从成立之初，就一直在宣传政府部门关于殡葬的相关政策，而要有效解决这类问题，还是得寻求新的殡葬形式。近年来推行生态墓葬，海葬等新兴殡葬形式，这对于调控墓地价格起到有效的作用。

　　“绿皮书”也明确指出，在推行节地殡葬、生态殡葬时，需要每个老百姓移风易俗、积极配合，各级政府也要增加相关投入。

　　“现在墓地的成本也不是很高，市场经济放开后，造成这种高价的就是炒作和垄断，这需要政府及相关部门的合理管控”，中国人民大学教授周孝正建议，可以把一些没有经济价值的荒山绿化后，作为殡葬备用地，同时创新殡葬形式。“但要在根本上解决这个问题，还是要做好墓地购买者的思想工作。”

　　(文中陈小英、张华、李军系化名)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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