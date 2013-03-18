缺水少食 困在摩苏尔老城中的40万“人盾”

3月17日，在伊拉克摩苏尔西部，由伊联邦警察部队和快速反应部队组成的联合部队成员向摩苏尔老城区推进。新华社/法新

收复伊拉克北部重镇摩苏尔西部老城区的战事正酣。据估计，约40万当地居民被困城中，被极端组织“伊斯兰国”挟持为“人盾”，无法逃生。

英国《独立报》2日刊登了记者帕特里克·科伯恩对一名摩苏尔老城居民奥马尔的独家专访。在39岁的奥马尔看来，现在的摩苏尔老城宛如地牢。

【缺水少食断电】

“这是我能打的最后一个电话了，因为没人能出去把发电机打开，也没有汽油，没法给我的手机充电，”奥马尔在与身处摩苏尔城东记者的电话连线中，大声喊道。

这次手机连线为人们揭开了久攻难下的摩苏尔老城生活一角。

摩苏尔老城建于中世纪，像迷宫一样密布窄街和房屋。奥马尔说，由于燃料耗尽、无法发电，他所在街区的最后几盏灯也熄灭了。

“我正和家人待在邻居家里，房子很大，住了差不多35人，”奥马尔说，“孩子们饿得直哭，我们的面粉都用光了，只能把小麦、麦麸用水泡软了，给孩子们吃。”

目前伊拉克政府军已攻至老城边缘，却被数名“伊斯兰国”狙击手阻住了深入推进的步伐。这些狙击手不时变换位置，通过房屋之间凿开的墙洞穿行，很难从空中将其定位。城区街道上也挂满帆布，以躲避高空侦察。

【不知战事如何】

奥马尔已困在邻居家中4天，就像其他40万栖身在老城中的人一样，无从逃生。他说，待在房中的人们完全不知道外面战事如何。

“我们听到外面的爆炸声和枪声，但没人知道是谁在打仗，”奥马尔说，“一名老妇人昨天刚躲进来，她说附近没人在打，军队已停止进城。”

“从耶尔穆克区来的人们说，他们那个区正在打仗，但我们这个区已被伊拉克联邦警察包围，一周多了毫无进展，”奥马尔说，“离房子最近的街道是法鲁克街，我们昨天能听到爆炸和空袭，感觉像是地震。爆炸声音巨大，我们还听到外面人们的尖叫，但没人能出去看个究竟。”

报道称，目前伊拉克政府军计划从多方向围攻摩苏尔老城，以期让人手不足的“伊斯兰国”武装分子疲于应对。据估计，目前占领摩苏尔老城的武装分子人数在1000到4000人左右。而攻打老城的战役可能要持续一个月甚至更长时间。

【宛如地下监狱】

奥马尔说，“伊斯兰国”武装分子上周逼迫人们离开自己的家，并让三四户家庭待在一个房子内。他们之后会把居民们的家占为己有，并在墙壁上凿开大洞，这样就不用出现在屋顶或街道上，以免被发现。

而让居民们害怕的是，他们不知道哪个房子已被“伊斯兰国”占据。除了房子，奥马尔说居民们的车也可能被征用。

奥马尔的堂兄弟阿德南所在街区便是如此。“伊斯兰国”强行征用居民的车，把它们变成汽车炸弹，以袭击伊拉克政府军。当武装分子抢走阿德南邻居的车时，他们说，“等我们占领了巴格达就还你钱。或者，如果那帮异教徒赢了，他们会赔你的”。

“整个老城就像一座地下监狱，”奥马尔说，“任何进来的人都会迷失，而那些逃出去的，仿佛重获新生。”(海洋)(新华社专特稿)