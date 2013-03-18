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哥伦比亚：泥石流灾后搜救继续 反思砍伐森林
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 新华社 2017-04-04 09:50
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　　4月1日，在哥伦比亚西南部普图马约省首府莫科阿市，一名男子望着被泥石流毁坏的家园。

　　哥伦比亚当局2日继续在西南部普图马约省首府莫科阿市搜救前一天泥石流的幸存者。哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯当天说，已有254人死亡，200多人受伤。

　　除气候变化外，砍伐森林被视为造成此次泥石流灾害的重要原因。哥伦比亚1989年一份报告曾警告过此类风险，遗憾的是，未能制止砍伐森林现象。

　　【数十名儿童死亡】

　　英国广播公司报道，哥伦比亚当局派遣1000多名军人和警察前往普图马约省执行搜救。

　　从1日夜间到2日凌晨，搜救人员和幸存者在莫科阿市灾害现场彻夜挖掘，试图找到更多幸存者。尽管停电，但是当地民众仍然不愿离去，一些人甚至徒手在泥土中挖掘。

　　围绕死亡人数，各方给出的说法略有出入。路透社援引哥伦比亚军方的话报道，已有254人死亡。哥伦比亚总统桑托斯2日说，254人死亡，200多人受伤。当地医疗部门则统计到248人死亡。预计随着搜寻展开，相关数字会有所调整。

　　由于泥石流发生于1日凌晨，不少人在睡梦中来不及逃离，其中包含不少儿童。桑托斯说，已确认43名儿童死亡。

　　现年52岁的玛丽亚·科尔多瓦告诉媒体记者，她痛失两名甥侄辈孩子，分别为6岁、11岁。当时，房子被泥石流冲垮，孩子的母亲“受到重击”，只来得及救出18个月大的幼儿。

　　另一名48岁的莫科阿市民阿韦拉多·索拉特参与搜救，在挖出一只儿童的小鞋子时心痛不已。“你无法想象，这里有多少孩子，”索拉特说。

　　在莫科阿河下游的一座小镇，志愿者和消防队员已经搜寻到82名遇难者遗体。据他们推测，还有不少人埋在废墟下。

　　路透社援引紧急情况应对部门官员的话报道，大约600名灾民栖身在临时安置点，社会福利部门已帮助10名儿童找到失散的家长。

　　【砍伐森林严重】

　　不少分析人士表示，砍伐森林是莫科阿市泥石流灾情严重的重要原因之一。据联合国驻哥伦比亚高级官员马丁·圣地亚哥了解，气候变化是酿成此次悲剧的另一大原因。

　　美联社报道，哥伦比亚农业部曾于1989年发布一份报告，提醒必须采取加固河堤、修改河道、恢复森林植被等措施，否则极易遭遇严重泥石流灾害。然而，当地砍伐森林现象并未减少。

　　莫科阿市处于多山地区，附近有莫科阿河、穆拉托河、桑科亚科河三条河流，容易遭到洪水侵袭，但此次泥石流灾情的严重程度仍属罕见。

　　“莫科阿市的降雨强度和力度(之大)前所未见，造成毁灭性影响，”桑托斯说，“两小时的降雨量，相当于(哥伦比亚首都)波哥大一个月的降雨量。”据他了解，莫科阿市受灾当晚的降雨量达到130毫米，相当于当地单月正常降雨量的30%。

　　桑托斯已经宣布哥伦比亚全国进入公共卫生安全紧急状态。他表示，即将在莫科阿市展开一项公共卫生和注射疫苗的行动，以防范可能暴发的疫情。目前，普图马约省半数电力供应仍然中断，自来水网络也遭破坏。

　　莫科阿市拥有4万人口，贫困率较高，其中不少人在内战中流离失所。哥伦比亚当局已制订帮助灾民重建房屋等计划，司法部门则着手调查当地政府部门是否采取有效措施应对灾情。(杨舒怡)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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