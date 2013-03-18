快递员趁纳凉偷走门卫夫妻钻戒 以为是假的随手扔掉

4月2日，在江干做门卫的乔师傅接到警方的一个电话。“乔师傅，两年前偷你们钻戒的贼，抓到啦！”乔师傅听后，又激动又感慨。激动的是，警察两年来一直惦记着自己的这件事。感慨的是，两年前，他的一片好心，不仅没换来好报，还引狼入室。

快递小哥门卫室纳凉

之后衣柜里钻戒不见了

2014年，50多岁的乔师傅和妻子一起在采荷一处公司做门卫，平时也帮助公司的员工收收快递。负责他们这一片区的，是一个瘦瘦小小的，看着年龄不大的快递员，小苏。

由于经常照面，乔师傅和小苏熟络后得知，小苏还没成年，刚刚17周岁。不仅如此，小苏的身世也十分可怜，父母双亡，从小和奶奶生活，很小的时候就出门打工了，一个人每天要派很多快件，风里来雨里去的，很是辛苦。

乔师傅夫妻俩的儿女不在身旁，看着这小苏，心里特别心疼。所以，平日里只要小苏来收发快件，夫妻俩无论如何都要留他在门卫室休息休息，吃个饭，聊聊工作和家常。

2014年7月的一个夏天，小苏工作完后，照常来乔师傅的门卫室纳凉。正巧，公司有点事，乔师傅夫妻俩就去了边上的监控室，留小苏一个人在屋里。等夫妻俩回来，小苏已经不见了踪影。

几天后，乔师傅的老婆发现，自己放在门卫室里间衣柜里的一枚钻戒不见了。

这枚戒指是乔师傅回老家的时候给老婆买的，当时大概花了5000多块钱。虽然不是特别贵重，但是乔师傅的一片心意，老婆平时也舍不得戴，就藏在衣柜一个包里。

这门卫室平时也没生人来，会是谁偷了呢？夫妻俩思前想后，一个他们不愿意承认的想法冒了出来：难道是小苏？

自打那天来纳凉后，小苏就再也没来过，这更证实了夫妻俩的怀疑。乔师傅通过小苏同事，辗转找到了小苏。小苏倒也爽快，立马承认了自己偷窃的事实。

“这样吧，你把戒指拿出来，其他的我也不追究了。”乔师傅心软，和小苏商量。谁知，小苏居然说，戒指被他给丢了！

以为是假戒指给扔了

两年后被警方逮了

原来，小苏偷走钻戒后，先去某商场珠宝首饰专柜，专柜服务员说戒指应该是真的但是不收。他又去路边随便找了家小回收店，店家说是假的。于是，小苏就将戒指随手扔掉了。

5000多元的钻戒，就这么丢了！乔师傅差点一口老血喷出来。但是事已至此，有啥办法呢。“这样吧，你给5000块吧，零头我也不要了。”乔师傅说。

“可是我没钱啊。”小苏于是给他远在开化老家的叔叔打电话，对方一口回绝了。过了一会，小苏告诉乔师傅，有亲戚愿意借钱，不过要明天打过来。

“那你先跟我回去，明天打来钱再说。”保险起见，乔师傅把小苏带回了门卫室。当天，夫妻俩还给他铺好床铺，在门卫室睡了一晚。谁知第二天一早起床一看，床铺空了，小苏不见了。再去单位，人也没来。

乔师傅赶忙报了警。然而，小苏就跟人间蒸发了一样，怎么找都找不到。

然而，警方一直没有放弃，最近在九堡发现小苏的暂住登记，经确认后立即上门将其抓获，小苏对盗窃事实供认不讳。事隔两年，小苏已经当了个小老板，独自承办了一小块区域在做快递生意，下面还招了个员工。对于过去的事情，小苏非常懊悔。

目前，小苏已被警方刑拘，案件正在进一步调查中。