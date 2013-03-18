湖南一天发生三起事故 翻车火灾等事故致19死20伤

现场图

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这是4月4日在郴州市苏仙区人民政府拍摄的事故调查车辆。新华社记者 龙弘涛 摄

新华社长沙4月3日电 记者3日从湖南省郴州市委宣传部证实，3日17时50分许，一辆车牌号为湘LFG866的双排座货车(属湖南省雄大西南建筑园林有限公司)，在郴州市苏仙区王仙岭景区道路景观提质工程植树返程途中，发生翻车事故，造成12人死亡(其中1人经医院抢救无效死亡)、19人受伤。

据介绍，事故发生后，当地迅速展开救援。目前，事故责任单位法人代表及司机已经被控制，伤员已经全部就近送往各医院进行紧急救治。事故原因调查及善后处置工作正在开展。(记者 陈文广)

村民上坟烧纸引发森林火灾3名村民救火不幸身亡

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4月3日晚，国家森林防火指挥部办公室官方微博发布通报称，当日12时30分左右，湖南省郴州市宜章县赤石乡赤石村发生森林火灾，造成3人死亡。初判过火面积约13公顷，起火原因为上坟烧纸引发。经180人全力扑救，明火于16时30分许扑灭。

据今日郴州客户端报道，3日中午，赤石村7组村民王秋等一行六人在扫墓时，发现山岭起火，参与救火。在救火过程中，王秋、王良才、王良明三名村民不幸身亡。

郴州市政府官网资料显示，3月29日，郴州市森林防火指挥部、郴州市林业局联合发布《保护森林安全、倡导文明祭祀森林防火倡议书》，号召群众不在林区及其边缘地带燃香烛、烧纸钱，不携带任何火种进入林区。

湖南湘乡一公司清理排污井发生事故致4死1伤

4月3日上午11时35分左右，湖南湘乡市澳泉食品有限公司聘请湘潭市洁宝清洁服务有限公司清理排污井的过程中发生一起生产事故，造成4人死亡1人受伤，伤者正在医院救治，相关责任人员已被控制，湘乡市委、市政府已全力组织救治和处理。 (央视记者 赵喜 郭进)